AB'de Uçak Yolcuları İçin Yeni Dönem: Çocukla Yan Yana Oturmak Ücretsiz Olacak
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Avrupa Birliği'nin hava yolcu haklarını 20 yılı aşkın sürede ilk kez kapsamlı biçimde yenileyen düzenlemesi 2 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kurallar yayımdan 12 ay sonra, yani 2027'nin sonlarına doğru uygulanmaya başlayacak. 14 yaşın altındaki çocukla seyahat eden yetişkin, çocuğunun yanına ek ücret ödemeden oturtulacak. El bagajı ücretleri ise artık gösterilen bilet fiyatına dahil edilecek.
[Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Anadolu Ajansı]
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Çocukla yan yana oturmak için ücret ödenmeyecek.
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El bagajında ne değişiyor?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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