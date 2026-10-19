AB'de Uçak Yolcuları İçin Yeni Dönem: Çocukla Yan Yana Oturmak Ücretsiz Olacak

Yeni düzenlemeye göre havayolları, 14 yaşın altındaki bir çocukla seyahat eden yetişkini, çocuğunun yanına ek ücret almadan oturtmak zorunda olacak. Bugün birçok havayolu, aileler yan yana oturabilsin diye koltuk seçimi için ayrıca para alıyor.

Çocuklar ayrıca bebek arabasıyla uçağın kapısına kadar gidebilecek, araba kapıda teslim edilecek.