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AB'de Uçak Yolcuları İçin Yeni Dönem: Çocukla Yan Yana Oturmak Ücretsiz Olacak

AB'de Uçak Yolcuları İçin Yeni Dönem: Çocukla Yan Yana Oturmak Ücretsiz Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 19:24
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Avrupa Birliği'nin hava yolcu haklarını 20 yılı aşkın sürede ilk kez kapsamlı biçimde yenileyen düzenlemesi 2 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kurallar yayımdan 12 ay sonra, yani 2027'nin sonlarına doğru uygulanmaya başlayacak. 14 yaşın altındaki çocukla seyahat eden yetişkin, çocuğunun yanına ek ücret ödemeden oturtulacak. El bagajı ücretleri ise artık gösterilen bilet fiyatına dahil edilecek.

[Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Anadolu Ajansı]

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Çocukla yan yana oturmak için ücret ödenmeyecek.

Çocukla yan yana oturmak için ücret ödenmeyecek.

Yeni düzenlemeye göre havayolları, 14 yaşın altındaki bir çocukla seyahat eden yetişkini, çocuğunun yanına ek ücret almadan oturtmak zorunda olacak. Bugün birçok havayolu, aileler yan yana oturabilsin diye koltuk seçimi için ayrıca para alıyor.

Çocuklar ayrıca bebek arabasıyla uçağın kapısına kadar gidebilecek, araba kapıda teslim edilecek.

El bagajında ne değişiyor?

El bagajında ne değişiyor?

Düzenleme, el bagajının tamamen ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre havayolları fiyatlandırmada serbest kalmaya devam edecek.

Değişen şey şeffaflık: El bagajı ücretleri, yolcuların fiyatları karşılaştırabilmesi için bilet fiyatına dahil biçimde gösterilecek. Bagajsız seyahat edenlere daha ucuz bilet sunulması da mümkün olacak.

Kişisel eşya (çanta, sırt çantası ya da dizüstü bilgisayar çantası) için ise ortak bir asgari ölçü belirlendi: 40 x 30 x 15 cm. Kabin bagajı için ortak bir boyut standardı getirilmedi.

Tazminat kuralları aynı kalıyor

3 saat ve üzeri gecikmelerde ya da iptallerde mevcut tazminat tutarları korunuyor:

1.500 km'den kısa uçuşlarda 250 euro

1.500 ile 3.500 km arasındaki uçuşlarda 400 euro

3.500 km'den uzun uçuşlarda 600 euro

Yeni olarak havayolları, aksaklık durumunda yolcuyu 96 saat içinde haklarından ve başvuru yönteminden haberdar etmek zorunda olacak. Başvuru süresi 9 ay, havayollarının yanıt süresi ise 30 gün olacak.

Hangi uçuşları kapsıyor?

Kapsam değişmedi: AB'den kalkan tüm uçuşlar düzenlemenin içinde. AB'ye gelen uçuşlar ise yalnızca AB havayolları tarafından işletiliyorsa kapsanıyor. İngiltere'den kalkan uçuşlar kapsam dışında kalıyor.

Yani AB'deki bir havalimanından Türkiye'ye uçan yolcular, havayolu hangi ülkeden olursa olsun yeni haklardan yararlanabilecek. Türkiye'den AB'ye yapılan uçuşlarda ise düzenleme yalnızca AB havayolu seferlerinde geçerli olacak.

Ne zaman başlıyor?

Avrupa Parlamentosu düzenlemeyi 7 Temmuz 2026'da 646 oyla kabul etti, 12 oy ret, 3 oy çekimser kaldı. Avrupa Birliği Konseyi 13 Temmuz'da nihai onayı verdi. Düzenleme 2 Ekim 2026'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni kurallar yayımdan 12 ay sonra uygulanmaya başlayacak. Bu tarih 2027'nin Ekim ayı civarına denk geliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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