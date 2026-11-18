Bu gruptaki katılımcıların bağırsağındaki mikrop çeşitliliği arttı; porsiyonlar büyüdükçe etki de güçlendi. Kanda ölçülen 19 iltihap proteininin seviyesi düştü, dört tür bağışıklık hücresi de daha az aktif hale geldi. Bu proteinlerden biri olan interlökin 6, romatoid artrit, tip 2 diyabet ve kronik stresle ilişkilendiriliyor.

Çalışmanın yürütücülerinden mikrobiyolog Justin Sonnenburg, sonucu 'şaşırtıcı' diye nitelendirdi. Sonnenburg'a göre bu bulgu, basit bir beslenme değişikliğinin sağlıklı yetişkinlerde bağırsak mikrobiyotasını yeniden şekillendirebildiğinin ilk örneklerinden biri.