Bağırsakların Sevdiği Besinler Belli Oldu: Sofranızdan Eksik Etmeyin
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Sağlıklı yetişkinler 10 hafta boyunca iki farklı diyetle beslendi.
Fermente gıda tüketenlerde iltihap belirtileri azaldı.
Lifli beslenen grupta ise farklı bir tablo çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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