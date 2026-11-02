Probiyotik Nedir ve Neden Önemlidir?

Piyasada pek çok seçenek varken ürün seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Probiyotik seçerken ambalajda suş adının açıkça yazıp yazmadığına, canlı mikroorganizma sayısının (KOB/CFU) belirtilip belirtilmediğine, suşların korunma yöntemine ve içerikteki diğer bileşenlere bakılabilir.

Culturelle® probiyotik üretiminde kriyoprezervasyon ve liyofilizasyon yöntemleri kullanılıyor; bu yöntemler içerikteki canlı bakteri suşlarının korunmasına yönelik uygulanıyor. Culturelle®'in formülünde probiyotik mikroorganizmaların yanı sıra, prebiyotik olarak sınıflandırılan bir lif türü olan fruktooligosakkarit de bulunuyor.

Culturelle® probiyotik dünyada en çok klinik araştırması yapılan probiyotik suşlarını içerir.*

*2022 yılına ait Dünya’daki probiyotik suşlarının bilimsel araştırma sayıları raporu verisine göre Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşlarının çalışmalarına dayanmaktadır.