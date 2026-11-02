Probiyotik Nedir ve Neden Önemlidir?
Probiyotik nedir, bağırsak mikrobiyotası ne anlama gelir, probiyotik seçerken nelere bakılabilir? Hepsini sizin için anlattık. Bu içerikte temel bilgileri ve Culturelle® probiyotik ürünlerinin içeriğini inceliyoruz.
Son Güncelleme: 9 Eylül 2026
NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Culturelle® probiyotik; canlı mikroorganizmalar, fruktooligosakkarit (lif) ile C ve D vitaminleri içeren bir takviye edici gıdadır. İçeriğindeki C ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Bağırsak Mikrobiyotası Nedir?
Probiyotik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Piyasada pek çok seçenek varken ürün seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Probiyotik seçerken ambalajda suş adının açıkça yazıp yazmadığına, canlı mikroorganizma sayısının (KOB/CFU) belirtilip belirtilmediğine, suşların korunma yöntemine ve içerikteki diğer bileşenlere bakılabilir.
Culturelle® probiyotik üretiminde kriyoprezervasyon ve liyofilizasyon yöntemleri kullanılıyor; bu yöntemler içerikteki canlı bakteri suşlarının korunmasına yönelik uygulanıyor. Culturelle®'in formülünde probiyotik mikroorganizmaların yanı sıra, prebiyotik olarak sınıflandırılan bir lif türü olan fruktooligosakkarit de bulunuyor.
Culturelle® probiyotik dünyada en çok klinik araştırması yapılan probiyotik suşlarını içerir.*
*2022 yılına ait Dünya’daki probiyotik suşlarının bilimsel araştırma sayıları raporu verisine göre Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşlarının çalışmalarına dayanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Culturelle®'in formülasyonuna dair öne çıkan kanıtlanmış özellikleri inceleyebilirsiniz:
Çocuklarda Probiyotik Kullanımı
Kullanım Şekli
Takviye seçerken günlük kullanım kolaylığı da göz önünde bulundurulan konulardan biri. Culturelle® probiyotik saşe formunda ve doğal çilek aromalı olarak sunuluyor.
Culturelle® probiyotik, günün herhangi bir saatinde direkt olarak dil üzerine dökülerek tüketilebilir. Dilerseniz su, süt veya yoğurt gibi soğuk yiyecek ve içeceklere karıştırarak da alabilirsiniz. Tavsiye edilen günlük kullanım miktarı 3-10 yaş grubu çocuklar için günde 1 adet, 11 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinler için günde 2 adettir. Tavsiye edilen günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır; çocuklarda kullanıma başlamadan önce çocuk doktorunuza danışınız.
Kimler İçin Uygun Değil?
• Sıcak Gıda Tüketenler: Culturelle® probiyotik ürünleri çay, çorba veya sıcak yemeklere karıştırılmamalıdır çünkü yüksek sıcaklık, içerikteki canlı bakterilerin yapısını bozabilir.
• İlaç Tedavisi Arayanlar: Culturelle® bir ilaç değil, takviye edici gıdadır. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz ve normal beslenmenin yerine geçmez.
• Doktora Danışması Gerekenler: Hamilelik ve emzirme dönemi, mevcut bir hastalık veya düzenli ilaç kullanımı gibi durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
• 3 Yaş Altı Çocuklar: Tavsiye edilen günlük kullanım miktarı 3 yaş ve üzeri için belirlenmiştir; daha küçük çocuklar için bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.
Sıkça Sorulan Sorular:
Soru: Probiyotik nedir?
Cevap: Probiyotikler, canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır. Culturelle® probiyotik; canlı mikroorganizmaların yanı sıra fruktooligosakkarit (FOS) lifi ile C ve D vitamini içerir.
Soru: Probiyotik seçerken nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Tek bir 'en iyi' probiyotik yoktur. Seçim yaparken ambalajda suş adının açıkça yazması, canlı mikroorganizma sayısı, suşların korunma yöntemi ve alerjen bilgisi gibi kriterlere bakılabilir. Culturelle® üretiminde liyofilizasyon ve kriyoprezervasyon yöntemleri kullanılır; ürün koruyucu, renklendirici, gluten ve laktoz içermez.
Soru: Prebiyotik ve probiyotik arasındaki fark nedir?
Cevap: Probiyotikler canlı mikroorganizmalardır; prebiyotikler ise fruktooligosakkarit (FOS) gibi sindirilemeyen lif türleridir. Culturelle®'in formülünde her ikisi de bulunur.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
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