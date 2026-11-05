Lahana Turşusu Kurarken Yapılan 5 Hata: Yumuşamasına ve Bozulmasına Neden Oluyor
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Lahana turşusunun yumuşaması, kararması ya da yüzeyinin bozulması, kurulum sırasında yapılan küçük hatalardan kaynaklanıyor. Tuzun miktarı, sıcaklık ve lahananın suyun altında kalması turşunun sonucunu belirliyor.
İşte en sık yapılan 5 hata...
Lahananın suyun altında tam kalmaması, yüzeyin hava alıp bozulmasına yol açıyor.
Fermantasyonu sıcak ortamda yapmak turşuyu sümüksü hale getiriyor.
Tuzu az koymak ya da lahanaya iyi karıştırmamak turşunun dokusunu ve rengini bozuyor.
Lahanayı kavanoza gevşek yerleştirmek içeride hava boşlukları bırakıyor.
Sofra tuzu kullanmak ve turşuyu aydınlıkta bekletmek lahanayı karartıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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