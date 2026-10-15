Turşu Yıkanır mı, Yıkanmaz mı? Sofralarda Herkesi İkiye Bölen Soruya Yanıt Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sofranın vazgeçilmezi turşu, kış yaklaşırken yeniden masalara geri dönüyor. Ama turşunun tabaklara konmadan önce yıkanıp yıkanmayacağı konusunda herkesin ayrı bir fikri var. Kimi tuzunu almak için sudan geçiriyor, kimi lezzeti kaçar diye elini bile sürmüyor. Peki turşuyu yıkamak doğru mu yanlış mı? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fazla tuz için turşunun hafifçe sudan geçirilmesi öneriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıkta satılan turşuların yüzeyinde toz ve maya birikebiliyor.
Çok yıkamak turşunun çıtırlığını ve lezzetini götürüyor.
Sirkeli ve sarımsaklı turşularda yıkama konusunda dikkatli olmak gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın