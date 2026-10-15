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Turşu Yıkanır mı, Yıkanmaz mı? Sofralarda Herkesi İkiye Bölen Soruya Yanıt Geldi!

Turşu Yıkanır mı, Yıkanmaz mı? Sofralarda Herkesi İkiye Bölen Soruya Yanıt Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:48
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Sofranın vazgeçilmezi turşu, kış yaklaşırken yeniden masalara geri dönüyor. Ama turşunun tabaklara konmadan önce yıkanıp yıkanmayacağı konusunda herkesin ayrı bir fikri var. Kimi tuzunu almak için sudan geçiriyor, kimi lezzeti kaçar diye elini bile sürmüyor. Peki turşuyu yıkamak doğru mu yanlış mı? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Fazla tuz için turşunun hafifçe sudan geçirilmesi öneriliyor.

Fazla tuz için turşunun hafifçe sudan geçirilmesi öneriliyor.

Turşuda tuz, sebzeleri uzun süre dayanıklı tutmak için kullanılıyor. Fazlası ise tansiyon ve böbrek hastaları için ciddi bir tehlike. O yüzden turşuyu tabağa koymadan önce sudan hafifçe geçirmek, üstündeki fazla tuzu uzaklaştırıp tadı yumuşatıyor.

Açıkta satılan turşuların yüzeyinde toz ve maya birikebiliyor.

Açıkta satılan turşuların yüzeyinde toz ve maya birikebiliyor.

Bidondan çıkan ya da açıkta satılan turşuların üzerinde zamanla maya tabakası görülebiliyor, havadaki toz da yüzeye yapışabiliyor. Bunları temizlemenin kolay yolu turşuyu yıkamak. Yalnız bu işi yemeden hemen önce yapmak çok önemli.

Çok yıkamak turşunun çıtırlığını ve lezzetini götürüyor.

Çok yıkamak turşunun çıtırlığını ve lezzetini götürüyor.

Turşuyu suyun içinde çok bekletirseniz ya da fazla yıkarsanız sebzeler çıtırlığını yitiriyor, fermente tat da gidiyor. Bu yüzden turşuyu süzgece alıp soğuk musluk suyunun altında kısaca çalkalamak en doğrusu.

Yıkadıktan sonra turşuyu hemen sofraya getirin. Yıkanmış turşuları ise bidona geri koymamanız gerekiyor.

Sirkeli ve sarımsaklı turşularda yıkama konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Sirkeli ve sarımsaklı turşularda yıkama konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Turşu suyunda duran fermente bakteriler ve aromalar, turşuyu çok yıkarsanız gidiyor. Sirkesi ve sarımsağı bol turşuların suyu da boşa gitmesin diye tabağınıza alacağınız kadarını yıkamanız öneriliyor. Kalanını suyunda bırakmak daha iyi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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