Turşu Yıkanır mı, Yıkanmaz mı? Sofralarda Herkesi İkiye Bölen Soruya Yanıt Geldi!

Sofranın vazgeçilmezi turşu, kış yaklaşırken yeniden masalara geri dönüyor. Ama turşunun tabaklara konmadan önce yıkanıp yıkanmayacağı konusunda herkesin ayrı bir fikri var. Kimi tuzunu almak için sudan geçiriyor, kimi lezzeti kaçar diye elini bile sürmüyor. Peki turşuyu yıkamak doğru mu yanlış mı? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü