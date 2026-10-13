Haşlanmış Patatesin Dağılmasını Tek Malzemeyle Önleyebilirsiniz
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Patatesi haşlayıp dilimlediğinizde ortasının lapa gibi olduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Püre yapacaksanız çok sorun olmasa da salata için bazı damak tatlarına uymayabiliyor ve haşladığınız patatesler dağılınca emekler boşa gidiyor. Mutfak tüyoları paylaşan Chowhound, bu sorunun mutfaktaki tek bir malzemeyle çözülebildiğini paylaştı.
İşte detaylar…
Kaynak: Chowhound
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Çözüm suya eklenen bir kaşık sirkede
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Suya ne kadar sirke eklenmeli?
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