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Haşlanmış Patatesin Dağılmasını Tek Malzemeyle Önleyebilirsiniz

Haşlanmış Patatesin Dağılmasını Tek Malzemeyle Önleyebilirsiniz

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:38
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Patatesi haşlayıp dilimlediğinizde ortasının lapa gibi olduğunu fark ettiğiniz oldu mu? Püre yapacaksanız çok sorun olmasa da salata için bazı damak tatlarına uymayabiliyor ve haşladığınız patatesler dağılınca emekler boşa gidiyor. Mutfak tüyoları paylaşan Chowhound, bu sorunun mutfaktaki tek bir malzemeyle çözülebildiğini paylaştı.

İşte detaylar…

Kaynak: Chowhound

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Fazla yumuşayan patates yapışkan bir dokuya dönüşüyor

Fazla yumuşayan patates yapışkan bir dokuya dönüşüyor

Haşlanmış patateste en can sıkıcı şey, dilimlediğinizde içinin fazla yumuşamış ve yapışkan çıkması. Patates salatası da, güzel bir püre de bu durumda tadını kaybediyor. Chowhound, bu sorunu çözen tek bir malzeme olduğunu söyledi. O malzeme de sirke.

Çözüm suya eklenen bir kaşık sirkede

Çözüm suya eklenen bir kaşık sirkede

Kaynar suya az miktarda sirke ve bolca tuz eklendiğinde patatesler şeklini koruyor. Aynı zamanda içleri tam kıvamında yumuşuyor. Yani ne çiğ kalıyor ne de dağılıyor.

Sirke patatesin dağılmasını nasıl engelliyor?

Sirke patatesin dağılmasını nasıl engelliyor?

Sirkenin asidi, patatesteki fazla nişastanın bir kısmını dışarı çekiyor. Yapışkan dokuya yol açan da bu fazla nişasta. Sirke ayrıca patatesin etrafında ince bir film oluşturuyor. Bu katman koruyucu bir bariyer gibi çalışıyor ve patatesin suyu fazla çekip aşırı yumuşamasını engelliyor. Asit, patatesin yapısını taşıyan karbonhidratların da hemen parçalanmasını önlüyor. Böylece patatesler pişerken şeklini ve yapısını koruyor.

Suya ne kadar sirke eklenmeli?

Suya ne kadar sirke eklenmeli?

Burada önemli olan ölçü. Yaklaşık iki litre kaynar suya bir ya da iki yemek kaşığı sirke yetiyor. Fazla sirke patatesin çok daha yavaş pişmesine neden olabiliyor. En doğru miktar, kullandığınız patatesin cinsine göre biraz denemeyle bulunuyor. Mumsu ve nişastalı patatesler farklı sonuç verebiliyor.

Önce sirkeyi ve tuzu suya ekleyin. Sonra yıkanıp kurulanmış, doğranmış ya da soyulmuş patatesleri tencereye atın. Sirkeli su pişme süresini biraz uzatabilir, bu yüzden patatesleri sık sık kontrol edin. Çatalla delince ortası yumuşamışsa tencereden alıp soğutabilirsiniz. Patates yumuşak ama dağılmayan bir dokuda olacak.

Önce haşlanıp sonra kızartılan patatesler daha iyi sonuç veriyor

Önce haşlanıp sonra kızartılan patatesler daha iyi sonuç veriyor

Bu yöntem özellikle patatesi önce kısa süre haşlayıp sonra fırına ya da kızartmaya atacağınız durumlarda işe yarıyor. Sirkeli suda ön haşlama yapılan patatesler, dışı çıtır ve içi iyice pişmiş kızartmalara dönüşüyor. Tavada yapılan kahvaltılık patateslerde de küp şeklini koruyor, ezilip dağılmıyor. Patates graten gibi fırın yemeklerinde ise dilimlerin kendine özgü şekli bozulmuyor.

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Sirke ve tuz yemeğe lezzet de katıyor

Sirke ve tuz yemeğe lezzet de katıyor

Suya hem sirke hem tuz eklemek, yemeğe ekşi ve tuzlu bir denge de katıyor. Yani bu yöntem patatesin hem dokusunu hem de tadını iyileştiriyor.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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