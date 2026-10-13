Haşlanmış Patatesin Dağılmasını Tek Malzemeyle Önleyebilirsiniz

Burada önemli olan ölçü. Yaklaşık iki litre kaynar suya bir ya da iki yemek kaşığı sirke yetiyor. Fazla sirke patatesin çok daha yavaş pişmesine neden olabiliyor. En doğru miktar, kullandığınız patatesin cinsine göre biraz denemeyle bulunuyor. Mumsu ve nişastalı patatesler farklı sonuç verebiliyor.

Önce sirkeyi ve tuzu suya ekleyin. Sonra yıkanıp kurulanmış, doğranmış ya da soyulmuş patatesleri tencereye atın. Sirkeli su pişme süresini biraz uzatabilir, bu yüzden patatesleri sık sık kontrol edin. Çatalla delince ortası yumuşamışsa tencereden alıp soğutabilirsiniz. Patates yumuşak ama dağılmayan bir dokuda olacak.