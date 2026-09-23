Belçika Usulü Çıtır Çıtır Patatesin Sırrını Açıklıyoruz!
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Evde yapılan patates kızartması çoğu zaman dışarıda yenilenin tadını vermiyor. Dışı kızarsa bile birkaç dakika içinde yumuşayıp sönüyor. Belçika mutfağında yıllardır uygulanan yöntemde ise işin sırrı patatesin cinsinde değil, kızartma biçiminde.
'Frites' olarak bilinen bu kızartma tek seferde değil, iki farklı sıcaklıkta iki kez yapılıyor. Bu kültür Belçika'da o kadar köklü ki, yol kenarındaki patates büfelerini ifade eden 'frietkot' geleneği Flaman hükümeti tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alındı.
Peki Belçikalılar patatesi nasıl yapıyor?
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Belçika Usulü Patates Kızartmasının Sırrı
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