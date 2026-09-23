Belçika Usulü Çıtır Çıtır Patatesin Sırrını Açıklıyoruz!

Evde yapılan kızartmanın yumuşak kalmasının bir diğer nedeni de bütün patatesleri aynı anda yağa atmak.

Soğuk patatesi fazla miktarda eklediğinizde yağın sıcaklığı bir anda düşüyor. Patates kızarmak yerine yağın içinde ağır ağır pişmeye başlıyor. Sonuç da beklediğiniz çıtırlık yerine yağ çekmiş, gevşek bir doku oluyor.

Kalabalık bir sofra hazırlıyorsanız patatesleri iki veya üç parti halinde kızartmak biraz daha uzun sürüyor, ama sonuç gözle görülür şekilde daha iyi oluyor.