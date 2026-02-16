Zehir Saçan Alüminyum Folyoyu Unutun: Fırında Patates Böyle Yapınca Sağlıklı ve Çıtır Çıtır Oluyor!

Patates, aslında oldukça zor pişen bir sebzedir çünkü içinde su bulunur ve bu su fırında pişerken buhara dönüşür. Doğal olarak doğru teknikleri kullanmazsanız, fırında patates haşlanmış gibi yumuşak olur. Bu durumu engellemek için en çok de alüminyum folyo tercih ediliyor.

Fakat alüminyum folyo sadece patatesin buharını hapsediyor, bu da pişme süresini uzatıyor ve sonuçta yapışkan bir kabuk elde ediyorsunuz. Tabii alüminyum folyonun ne kadar zararlı olduğunu a tekrar hatırlatalım.

Peki bu sorunun çözümü nedir?

Patateslerinizi fırına atmadan önce ince bir katman olacak şekilde tuz uygulayın. Tuz, pişirme sırasında patates kabuğundan nemi çekerek hızla kurumasını ve neredeyse hiç buhar çıkmamasını sağlar. Ayrıca lezzeti artırır ve patatesin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak yanma ve kömürleşme olasılığını azaltır.