Zehir Saçan Alüminyum Folyoyu Unutun: Fırında Patates Böyle Yapınca Sağlıklı ve Çıtır Çıtır Oluyor!

Zehir Saçan Alüminyum Folyoyu Unutun: Fırında Patates Böyle Yapınca Sağlıklı ve Çıtır Çıtır Oluyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 14:21

Patates kızartması her yaştan insanın favori yemeklerinden biri. Haliyle patatesi sağlıklı bir şekilde tüketmek için farklı tarifler deneyip duruyoruz. Fırında yapılan patateslerin de çıtır çıtır olması için genellikle alüminyum folyo kullanılıyor. Fakat alüminyum folyo, aslında zehir saçıyor!

Peki fırında çıtır patatesi nasıl çıtır hale getirebiliriz?

İşte fırında çıtır patates tarifi!

Fırında patatesleri çıtır çıtır yapan yöntem!

Fırında patatesleri çıtır çıtır yapan yöntem!

Patates, aslında oldukça zor pişen bir sebzedir çünkü içinde su bulunur ve bu su fırında pişerken buhara dönüşür. Doğal olarak doğru teknikleri kullanmazsanız, fırında patates haşlanmış gibi yumuşak olur. Bu durumu engellemek için en çok de alüminyum folyo tercih ediliyor.

Fakat alüminyum folyo sadece patatesin buharını hapsediyor, bu da pişme süresini uzatıyor ve sonuçta yapışkan bir kabuk elde ediyorsunuz. Tabii alüminyum folyonun ne kadar zararlı olduğunu a tekrar hatırlatalım.

Peki bu sorunun çözümü nedir?

Patateslerinizi fırına atmadan önce ince bir katman olacak şekilde tuz uygulayın. Tuz, pişirme sırasında patates kabuğundan nemi çekerek hızla kurumasını ve neredeyse hiç buhar çıkmamasını sağlar. Ayrıca lezzeti artırır ve patatesin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak yanma ve kömürleşme olasılığını azaltır.

Fırında Çıtır Patates Tarifi

Fırında Çıtır Patates Tarifi

Fırında çıtır patates yapmak istiyorsanız tek ihtiyacınız olan patates, yağ ve tuz. Gerisi sizin yaratıcılığına kalmış! 

Öncelikle patatesleri yıkayın ve güzelce kurulayın. Patatesin her yerini çatalla delmeyi unutmayın! Bir tepsiye pişirme kağıdı serin ve üzerine patatesleri yerleştirin. 

Patatesin üzerine biraz yağ dökün ve tuz serpin. Patatesin kabuğunun her tarafı iyice kaplanana kadar tuza bulayın. Ardından fırını 200 dereceye ayarlayın ve patatesi fırına koyun. Patatesin pişme süresi fırına göre değişse de yaklaşık olarak 40 dakika sürer!

Şimdi üzerine istediğiniz baharatı dökebilir, biraz kaşar rendeleyebilir veya sade bir şekilde et, tavuk yemekleriyle beraber tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
