Coca Cola ve Pepsi Yeni Ürün Çıkarıyor: İki Devden Ezber Bozacak Hamle
Değişen beslenme ve tüketim alışkanlıkları son yıllarda gazlı içecek tüketiminde düşüşe yol açtı. Gazlı içecek sektörünün önde gelen devleri rekabeti kızıştıracak yeni adım attı. Coca-Cola ve Pepsi yeni ürün çıkarmaya hazırlanıyor. Sektörü yeniden hareketlendirmesi beklenen ürünler ise halk sağlığı açısından önemli bir yol katedecek türden olması bekleniyor.
Coca-Cola ve Pepsi yeni ürün çıkarıyor.
