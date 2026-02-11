Coca Cola ve Pepsi Yeni Ürün Çıkarıyor: İki Devden Ezber Bozacak Hamle

ABD’de kişi başına düşen gazlı içecek tüketiminin bu sene içerisinde 160 litreye gerilemesi bekleniyor. Ülkede obezite ve diyabetin artması nedeniyle gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları büyük firmaları da etkiledi. 2020-2025 döneminde kişi başı tüketiminin azalması verilerle ortaya koyulurken tüketicilerin daha temkinli davrandığı belirtildi.

Coca-Cola ve Pepsi de değişen alışkanlıklara dair yeni bir yol izlemeye başladı. İki dev firma yakın dönemde yeni ürünlerini piyasaya çıkaracak. Coca-Cola Cherry Float ve Diet Cherry Coke ürününü yeniden üretmeye başlayacak. Pepsi ise probiyotik kola çıkaracak.

Pepsi’nin prebiyotik kola hamlesi ise küresel piyasaların dikkatini çekti. Şirket bu ürünün sindirim sistemini destekleyeceğini ileri sürerek şeker oranını azaltacağını duyurdu.

Öte yandan Coca-Cola ve Pepsi’den gelen bu yeni hamleler ABD’de şekerli içecek tüketiminin azalmasıyla ortaya çıktı.