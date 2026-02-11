Emekli Maaşlarında Devrim Gibi Değişiklik: Hükümetin Üzerinde Çalıştığı Yeni Model

Karakaş, yeni sistemin vatandaşı nasıl etkileyeceğini “Ali-Veli” örneği vererek anlattı:

“Emekli Ali, kök maaşı 11 bin TL. Kirada oturuyor, evde başka gelir yok.

Emekli Veli: Kök maaşı 11 bin TL. Kendi evinde oturuyor, eşinin de 16 bin TL emekli maaşı var.

Sonuç: Yeni modelde Emekli Ali, ‘gelir eşiği’ altında kaldığı için kira, yakıt ve nakit desteği alarak geliri hükûmetin öngördüğü örneğin 22 bin-28 bin TL seviyesine tamamlanacak. Emekli Veli ise toplam hane geliri yüksek olduğu için sadece mevcut 20 bin TL taban maaşını 6 ayda bir yapılacak enflasyon farkının 20 bin TL’yi aşıncaya kadar geçecek süre boyunca aynen almaya devam edecek.”