Emekli Maaşlarında Devrim Gibi Değişiklik: Hükümetin Üzerinde Çalıştığı Yeni Model
En düşük emekli maaşlarına yönelik tartışma sürüyor. Yaklaşık 5 milyon kişi en düşük emekli maaşını alıyor. Ancak emekliler sistemde adaletli ve köklü değişiklik yapılmasını bekliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde emekli maaşlarında yaşanacak devrim gibi değişikliğini açıkladı. Karakaş, yedi yıldır sürdürülen maaş tamamlama uygulamasının gideceğini ve yerine yeni modelin geleceğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yedi yıllık emekli maaş sistemi değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sistemin ayrıntıları... Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni model.
Yeni sisteme "Ali-Veli" örneği.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın