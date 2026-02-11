onedio
Emekli Maaşlarında Devrim Gibi Değişiklik: Hükümetin Üzerinde Çalıştığı Yeni Model

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.02.2026 - 09:23

En düşük emekli maaşlarına yönelik tartışma sürüyor. Yaklaşık 5 milyon kişi en düşük emekli maaşını alıyor. Ancak emekliler sistemde adaletli ve köklü değişiklik yapılmasını bekliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde emekli maaşlarında yaşanacak devrim gibi değişikliğini açıkladı. Karakaş, yedi yıldır sürdürülen maaş tamamlama uygulamasının gideceğini ve yerine yeni modelin geleceğini anlattı. 

Kaynak

Yedi yıllık emekli maaş sistemi değişiyor.

Emekli maaşlarına yönelik tepkiler devam ediyor. Vatandaşlar ödenen prim gün sayıları ve SGK’ya bildirilen kazanç seviyelerinin dikkate alınmadan maaş verildiğini ileri sürüyor. Milyonlarca emekli, maaş hesaplama yönteminin değişmesini; yerine adaletli bir sistemin gelmesini talep ediyor. 

Hükümet yedi yıldır maaş tamamlama uygulamasını sürdürüyor. SGK uzmanı İsa Karakaş’ın iddiasına göre bu uygulamaya yakın zamanda veda edilecek. Hükümetin ‘maaş odaklı’ uygulamadan vazgeçip, ‘gelir ve ihtiyaç odaklı’ bir model üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Yeni sistemin ayrıntıları... Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni model.

İsa Karakaş, üzerinde çalışılan yeni modelin detaylarını anlattı. Sistemin 5 aşamalı olacağına dikkat çeken Karakaş, bunların ‘Sosyal yardım haritası, hane geliri, bütçe-entegrasyon, tek elden nakit desteği, tamamlayıcı sistem’ faktörlerinden oluşacağını aktardı. Peki, yeni sistem nasıl olacak?

Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

'Sadece emekli maaşınızın düşük olması yetmeyecek. Evinize giren toplam paraya ve hayat standartlarınıza bakılacak.

SGK (maaş sistemi) ile Aile Bakanlığı (yardım sistemi) verilerini birleştiriyor.

Torba torba kömür veya gıda kolisi yerine, yardımların çoğu karta yüklenen nakit paraya dönüşecek.

Yeni sisteme "Ali-Veli" örneği.

Karakaş, yeni sistemin vatandaşı nasıl etkileyeceğini “Ali-Veli” örneği vererek anlattı:

“Emekli Ali, kök maaşı 11 bin TL. Kirada oturuyor, evde başka gelir yok.

Emekli Veli: Kök maaşı 11 bin TL. Kendi evinde oturuyor, eşinin de 16 bin TL emekli maaşı var.

Sonuç: Yeni modelde Emekli Ali, ‘gelir eşiği’ altında kaldığı için kira, yakıt ve nakit desteği alarak geliri hükûmetin öngördüğü örneğin 22 bin-28 bin TL seviyesine tamamlanacak. Emekli Veli ise toplam hane geliri yüksek olduğu için sadece mevcut 20 bin TL taban maaşını 6 ayda bir yapılacak enflasyon farkının 20 bin TL’yi aşıncaya kadar geçecek süre boyunca aynen almaya devam edecek.”

