Bir Kuyumcu Kendisine Getirilen Milyonluk Altının Zekâtını Hesapladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
10.02.2026 - 21:57

İslamiyet’in 5 şartından biri olan “zekât vermek”, zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) malı bulunan Müslümanların malından verdikleri belirli payı ifade eder. Bir kuyumcu da kendisine getirilen altınları fiyatlandırarak müşterinin vermesi gereken zekâtı hesapladı. Yaklaşık 17 milyon liralık altının zekâtının 430 bin lira olması gerektiği ifade edildi.

Zekât Nedir? Kimlere Zekât Verilir?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Kur’an-ı Kerim’de zekâtın kimlere verileceği belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

Zekât kimlere verilmez sorusunun yanıtı ise şöyle açıklanabilir: Anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci dereceden kan bağı bulunan kişilere; kişinin çocuklarına, onun çocuklarına (torunlarına); kişinin eşine; Müslüman olmayanlara; asli ihtiyaçları dışında nisap miktarda mala sahip olanlara (zengin kimselere); babası zengin olan ergen olmamış çocuğa zekât verilmez.

