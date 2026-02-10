Bir Kuyumcu Kendisine Getirilen Milyonluk Altının Zekâtını Hesapladı

İslamiyet’in 5 şartından biri olan “zekât vermek”, zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) malı bulunan Müslümanların malından verdikleri belirli payı ifade eder. Bir kuyumcu da kendisine getirilen altınları fiyatlandırarak müşterinin vermesi gereken zekâtı hesapladı. Yaklaşık 17 milyon liralık altının zekâtının 430 bin lira olması gerektiği ifade edildi.