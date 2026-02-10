Savcıdan Ayşe Barım İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi: Karar Günü Yarın

Ayşe Barım bugün mahkemeye çıktı. Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını sundu. Soruşturma savcısı iddianamede, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” iddiasıyla ceza talep etse de, duruşma savcısı Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, Ayşe Barım’ın 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, süreci sosyal medya ve sahada yönettiği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiğini ileri sürdü.

Davanın karar duruşması ise yarın görülecek.