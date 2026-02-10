Savcıdan Ayşe Barım İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi: Karar Günü Yarın
Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve 248 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Savcılık, bugün mahkemeye sunduğu mütalaasında Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Yarınki duruşmada karar çıkması bekleniyor.
Ayşe Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra “ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı” kararıyla tahliye edilmişti.
