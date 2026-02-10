onedio
Savcıdan Ayşe Barım İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi: Karar Günü Yarın

İsmail Kahraman
10.02.2026 - 19:17

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve 248 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Savcılık, bugün mahkemeye sunduğu mütalaasında Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Yarınki duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Ayşe Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra “ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı” kararıyla tahliye edilmişti.

Ayşe Barım bugün mahkemeye çıktı. Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını sundu. Soruşturma savcısı iddianamede, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” iddiasıyla ceza talep etse de, duruşma savcısı Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, Ayşe Barım’ın 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, süreci sosyal medya ve sahada yönettiği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiğini ileri sürdü.

Davanın karar duruşması ise yarın görülecek.

