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Ayşe Barım Davası Nedir? Tutukluluk Süreci, Sağlık Sorunları ve Ünlü İsimlerden Gelen Desteğin Tüm Detayları!

Ayşe Barım Davası Nedir? Tutukluluk Süreci, Sağlık Sorunları ve Ünlü İsimlerden Gelen Desteğin Tüm Detayları!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 23:43

Ayşe Barım, Türkiye’de gündemden düşmeyen isimlerden biri olarak, hem mesleki kariyeri hem de tutukluluk süreciyle sıkça konuşuluyor. Tutuklanmasının ardından yaşadığı sağlık problemleri ve bu durumun getirdiği zorluklar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Kalp ve beyin rahatsızlıkları nedeniyle cezaevinde hayati risk taşıyan Barım için avukatları tahliye talebinde bulunurken, pek çok ünlü isim de ona destek verdi.

'Ayşe Barım kimdir? Tutuklanma nedeni, suçu nedir? Sağlık durumu nasıl?' gibi sorularınız varsa, mahkeme süreci ve 7 Temmuz'da görülen duruşmada yaşananları merak ediyorsanız, sizin için derledik! Ünlülerin destek çağrısında bulunduğu Ayşe Barım davası hakkında merak edilenler içeriğimizde!

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Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım kimdir?

26 Temmuz 1970 İstanbul doğumlu olan Ayşe Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu ve medya–etkinlik sektörünün önde gelen isimlerinden biridir. 2002 yılında kurduğu ID İletişim ile aralarında dizi, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlüyü barındıran geniş menajerlik şirketinde kendini ön plana çıkardı.

 Türkiye’nin en çok konuşulan kariyer planlamacılarından biri haline gelen Barım, menajerlik anlayışıyla özellikle sanat dünyasındaki sektörel yönlendirmeleriyle dikkat çekti.

Ayşe Barım hakkındaki merak edilen detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Ayşe Barım’ın Tutukluluk Süreci

Ayşe Barım’ın Tutukluluk Süreci

Türkiye'nin en güçlü menajerlerinden biri olarak bilinen Ayşe Barım, 28 Ocak 2025’te Gezi Parkı soruşturması kapsamında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. O günden bu yana kamuoyunun merakla takip ettiği Barım, 162 gün boyunca Silivri Cezaevi’nde kaldı. Bu süreçte herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, avukatları yalnızca sağlık durumu ve dosyanın gizliliği nedeniyle bilgi vermekte sınırlı kaldı. 

Nihayet 7 Temmuz 2025'te ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonundaki yorgun ama dimdik duruşu, meslektaşları ve sektördeki dostları tarafından “Ayşe pes etmez” yorumlarıyla karşılandı. Ancak yargılama sürecinin nasıl sonuçlanacağı hala büyük bir merak konusu.

Ayşe Barım’a Gelen Destekler: Sektör Sessiz Kalmadı, Ünlüler Ayağa Kalktı

Ayşe Barım’a Gelen Destekler: Sektör Sessiz Kalmadı, Ünlüler Ayağa Kalktı

Ayşe Barım’ın tutuklanması sadece bir menajerin değil, onlarca sanatçının da susturulması olarak yorumlandı. Özellikle Barım’la yıllardır çalışan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından adalet çağrısı yaptı. İlk günden itibaren Serenay Sarıkaya, Birce Atalay, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Ezgi Mola gibi isimler '#AyşeBarımYalnızDeğildir' etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Menajerlik sektörünün perde arkasındaki ismi olarak bilinen Barım’a destek yalnızca sanatçılardan değil, yapımcılardan, yönetmenlerden ve gazetecilerden de geldi.

Ayşe Barım’a Sektörden ve Kamuoyundan Yoğun Destek Yağdı

Ayşe Barım’a Sektörden ve Kamuoyundan Yoğun Destek Yağdı

Ayşe Barım’ın tutukluluk süreci sadece moda ve sanat camiasında değil, geniş bir kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Özellikle uzun yıllar birlikte çalıştığı ünlü isimler mahkemede hazır bulundu. 

7 Temmuz 2025’te görülen ilk duruşmasına Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Metin Akdülger, Selma Ergeç, daha birçok ünlü adliye binasında yerini aldı ve Barım salona girerken “Hoş geldin Ayşe” tezahüratlarıyla destek verdi.

Kamu kitlesine seslenen bu duruşmalarla birlikte Change.org'da başlatılan imza kampanyasında 200.000'den fazla destek toplanması, Barım için güçlü bir kamu desteğine işaret etti. Sadece mesleki çevre değil, sanatçı dostları da “Ayşe yalnız değildir” diyerek haksız tutuklamaya dikkat çekerken, bu destekler sanatsal dayanışmayı gözler önüne serdi.

Ayşe Barım Mahkemede Ne Dedi?

Ayşe Barım Mahkemede Ne Dedi?

7 Temmuz’da İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim karşısına çıkan ünlü menajer Ayşe Barım, hakkındaki 'suç örgütüne üyelik' ve 'kara para aklama' suçlamalarına karşı oldukça net ve kendinden emin bir savunma yaptı. Barım, bugüne kadar tüm işlerini şeffaflıkla yürüttüğünü belirtti.

Barım, Gezi Parkı’na tek kişilik bir ziyaret gerçekleştirdiğini, orada çalışan 43 oyuncudan yalnızca 12’sinin orada olduğunu, geri kalan isimlerin dosyaya yanlış şekilde dahil edildiğini vurguladı. Amacının ne yönlendirme ne de organize etmek olduğunu söyledi.

Osman Kavala’yı 2014’ten sonra tanıdım. Beni tanıştıran Fatih Akın’dı; onunla iş ilişkimiz sonradan başladı. Bu dava beni değil, ifade özgürlüğünü hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım, duruşmada kalbinde altı farklı hastalık, beyin anevrizması ve yeni gelişen bir damar genişlemesi olduğunu belirterek, “Sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum, yaşam hakkımı geri istiyorum” diye seslendi. Cezaevinde defalarca bayıldığı, kalp pili takılması gerektiği savunuldu ve Adli Tıp raporu alınmasına karar verildi.

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Ayşe Barım Duruşmasındaki Tanık İfadeleri

Ayşe Barım Duruşmasındaki Tanık İfadeleri

Oyuncu Metin Yıldız ve tiyatrocu Şebnem Sönmez, Barım’ın “Gezi olaylarının organizatörü” olduğu yönündeki suçlamaları çürüttü.

Şebnem Sönmez duruşmada çok net konuştu: Gezi Parkı’na katılmamda Ayşe Barım’ın hiçbir etkisi olmadı.”

Metin Yıldız ise, “Ayşe Barım’ın beni yönlendirdiğine dair en ufak bir şey yaşanmadı.” diyerek savcılığın iddialarına sert bir yanıt verdi.

Bu ifadelerle birlikte, Barım’ın “Ben organizatör değilim, sadece destek oldum” yönündeki savunması daha da güç kazandı. Tanıkların kararlı ifadeleri kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Ayşe Barım ve Soruşturmanın Gölgesinde Kalan Ünlü İsimler

Ayşe Barım ve Soruşturmanın Gölgesinde Kalan Ünlü İsimler

Ayşe Barım’ın yaşadığı hukuki süreç sadece kendisini değil, yakın çevresindeki birçok ünlüyü de etkiledi. Barım’la profesyonel ya da dostane ilişkisi bulunan oyuncular soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Öne çıkan isimler arasında Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür gibi güçlü oyuncular yer aldı. Bu isimlerin de Gezi olaylarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yargı süreçlerinde yer almaları, sektörde büyük ses getirdi.

Halit Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceza kararları “yalan tanıklık” suçlamasından verildi ancak her iki oyuncunun da cezalarının açıklanması ertelendi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ayşe Barım'ın Cezaevinde Kötüleşen Sağlık Durumu

Ayşe Barım'ın Cezaevinde Kötüleşen Sağlık Durumu

Ayşe Barım’ın tutukluluk süreci, sağlık sorunları nedeniyle büyük endişelere yol açtı. Ünlü menajer, cezaevinde geçirdiği zorlu günlerde kalp rahatsızlığı ve beyin anevrizması gibi ciddi hastalıklarla mücadele ediyor. Hatta 5 Haziran’da cezaevinde baygın bulunması durumu daha da kritik hale getirdi. Bu durum üzerine avukatları, mahkemeye kalp ve beyin hastalıklarının hayati tehlike yarattığını gösteren raporlar sunarak tahliye talebinde bulundu.

Barım’ın sağlık durumu kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Birçok sanatçı ve kamu figürü, yaşadığı zorluklara dikkat çekerek serbest bırakılması gerektiğini savundu. Özellikle oyuncu Birce Akalay, Barım’ın tutuklu kaldığı sürede yaklaşık 20 kilo verdiğini ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Ünlü isimler “Yaşam hakkı en temel haklarımızdan biridir” diyerek Barım’a destek verdi.

Öte yandan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Barım’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tedavilerin yapıldığını açıkladı. Ancak bu açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Barım’ın serbest bırakılması talepleri hala gündemde yerini koruyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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d cord

Kadını da belediye başkanlarını harcadıkları gibi harcadılar, gerçek sebebi saklamak için de kırk takla attılar