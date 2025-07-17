Ayşe Barım Davası Nedir? Tutukluluk Süreci, Sağlık Sorunları ve Ünlü İsimlerden Gelen Desteğin Tüm Detayları!

Ayşe Barım, Türkiye’de gündemden düşmeyen isimlerden biri olarak, hem mesleki kariyeri hem de tutukluluk süreciyle sıkça konuşuluyor. Tutuklanmasının ardından yaşadığı sağlık problemleri ve bu durumun getirdiği zorluklar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Kalp ve beyin rahatsızlıkları nedeniyle cezaevinde hayati risk taşıyan Barım için avukatları tahliye talebinde bulunurken, pek çok ünlü isim de ona destek verdi.

'Ayşe Barım kimdir? Tutuklanma nedeni, suçu nedir? Sağlık durumu nasıl?' gibi sorularınız varsa, mahkeme süreci ve 7 Temmuz'da görülen duruşmada yaşananları merak ediyorsanız, sizin için derledik! Ünlülerin destek çağrısında bulunduğu Ayşe Barım davası hakkında merak edilenler içeriğimizde!