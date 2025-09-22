"Bana Sahip Çıkmadılar" Diye Sitem Eden Tutuklu Menajer Ayşe Barım'a Serenay Sarıkaya'dan Destek

Menajer Ayşe Barım, yıllarca Serenay Sarıkaya’dan Bergüzar Korel’e, Halit Ergenç’ten Ezgi Mola’ya kadar dizi ve sinema sektörünün en parlak isimlerinin kariyerlerini yönlendiren isim olmuştu. Ancak son aylarda bambaşka bir gündemle adını duyuyoruz. 28 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Barım, son açıklamasında cezaevinde 30 kilo verdiğini ve yedi kez bayıldığını açıkladı. “Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum” diyerek de sitem etti. Bu sözleri paylaşan Serenay Sarıkaya “Bu haksızlığın artık sona ermesini istiyorum” diyerek sosyal medyadan destek verdi.

