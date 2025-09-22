onedio
"Bana Sahip Çıkmadılar" Diye Sitem Eden Tutuklu Menajer Ayşe Barım'a Serenay Sarıkaya'dan Destek

"Bana Sahip Çıkmadılar" Diye Sitem Eden Tutuklu Menajer Ayşe Barım'a Serenay Sarıkaya'dan Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 15:24

Menajer Ayşe Barım, yıllarca Serenay Sarıkaya’dan Bergüzar Korel’e, Halit Ergenç’ten Ezgi Mola’ya kadar dizi ve sinema sektörünün en parlak isimlerinin kariyerlerini yönlendiren isim olmuştu. Ancak son aylarda bambaşka bir gündemle adını duyuyoruz. 28 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Barım, son açıklamasında cezaevinde 30 kilo verdiğini ve yedi kez bayıldığını açıkladı. “Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum” diyerek de sitem etti. Bu sözleri paylaşan Serenay Sarıkaya “Bu haksızlığın artık sona ermesini istiyorum” diyerek sosyal medyadan destek verdi.

İşte detaylar...

Ayşe Barım, Türk dizi ve film sektörünün en güçlü menajerlerinden biri olarak yıllarca sayısız ünlü ismin kariyerine yön verdi.

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gupse Özay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Pınar Deniz, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi isimlerin yol arkadaşı olan Barım, geçtiğimiz aylarda dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme geldi. Bu tartışmalar sürerken Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerini planladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve 28 Ocak’ta “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklandı.

Geçtiğimiz saatlerde T24 yazarı Cansu Çamlıbel, Ayşe Barım’la cezaevinde yaptığı röportajı paylaştı. Barım, röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki. Burada bir de bunun yasını yaşıyorum” diyerek sektöre sitem eden Barım, çalıştığı yapımcılardan oyuncu seçimlerinde kimin söz sahibi olduğunu açıklamalarını istediğini ancak kimsenin ses çıkarmadığını belirtti.

Cezaevinde sağlığının hızla kötüye gittiğini söyleyen Barım, dört ayda 30 kilo verdiğini, yedi kez bayıldığını ve kalp kasındaki bozulma nedeniyle nefes almakta dahi zorlandığını aktardı.

Oyuncuların kendisini ziyaret etmek istediğini fakat başvuruların reddedildiğini de dile getirdi.

Röportajına burada detaylıca yer vermiştik:

Barım’ın sözlerini alıntılayarak paylaşan Serenay Sarıkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen hepsini okuyun. Hikayenin aslını bir de sahibinden dinleyin. Bu haksızlığın artık sona ermesini her şeyden çok diliyorum. Seni çok seviyorum.” Bu çıkış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

