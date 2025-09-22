"Bana Sahip Çıkmadılar" Diye Sitem Eden Tutuklu Menajer Ayşe Barım'a Serenay Sarıkaya'dan Destek
Menajer Ayşe Barım, yıllarca Serenay Sarıkaya’dan Bergüzar Korel’e, Halit Ergenç’ten Ezgi Mola’ya kadar dizi ve sinema sektörünün en parlak isimlerinin kariyerlerini yönlendiren isim olmuştu. Ancak son aylarda bambaşka bir gündemle adını duyuyoruz. 28 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Barım, son açıklamasında cezaevinde 30 kilo verdiğini ve yedi kez bayıldığını açıkladı. “Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum” diyerek de sitem etti. Bu sözleri paylaşan Serenay Sarıkaya “Bu haksızlığın artık sona ermesini istiyorum” diyerek sosyal medyadan destek verdi.
İşte detaylar...
Ayşe Barım, Türk dizi ve film sektörünün en güçlü menajerlerinden biri olarak yıllarca sayısız ünlü ismin kariyerine yön verdi.
Cezaevinde sağlığının hızla kötüye gittiğini söyleyen Barım, dört ayda 30 kilo verdiğini, yedi kez bayıldığını ve kalp kasındaki bozulma nedeniyle nefes almakta dahi zorlandığını aktardı.
Barım’ın sözlerini alıntılayarak paylaşan Serenay Sarıkaya ise şu ifadeleri kullandı:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
