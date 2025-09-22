Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği 2025 Listesi Açıklandı: Listede 3 Türk Yıldız Var!
İngiltere merkezli Nubia Magazine’in açıkladığı “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesi gündeme bomba gibi düştü. 171 ülkeden 30 milyondan fazla oyun kullanıldığı anket sonucuna göre zirvede BTS üyesi Kim Taehyung yer aldı. Ancak Türk magazin dünyası için en dikkat çeken detay, listeye tam üç Türk oyuncunun girmesi oldu.
Gelin o listeye birlikte bakalım 👇
Magazin dünyasında listeler her zaman heyecan uyandırır ama bu seferki biraz daha farklı.
Çünkü listede 3 Türk oyuncumuz var.
1. Kim Taehyung
2. Xiao Zhan
3. Zhang Zhehan
4. Halil İbrahim Ceyhan
5. Engin Akyürek
6. Kerem Bürsin
7. Build Jakapan
8. Kim Namjoon
9. Aaron Pierre
10. Chris Hemsworth
