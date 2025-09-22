onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği 2025 Listesi Açıklandı: Listede 3 Türk Yıldız Var!

Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği 2025 Listesi Açıklandı: Listede 3 Türk Yıldız Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 10:18

İngiltere merkezli Nubia Magazine’in açıkladığı “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesi gündeme bomba gibi düştü. 171 ülkeden 30 milyondan fazla oyun kullanıldığı anket sonucuna göre zirvede BTS üyesi Kim Taehyung yer aldı. Ancak Türk magazin dünyası için en dikkat çeken detay, listeye tam üç Türk oyuncunun girmesi oldu. 

Gelin o listeye birlikte bakalım 👇

Kaynak: https://nubiapage.com/the-top-10-most...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasında listeler her zaman heyecan uyandırır ama bu seferki biraz daha farklı.

Magazin dünyasında listeler her zaman heyecan uyandırır ama bu seferki biraz daha farklı.

Çünkü Nubia Magazine’in açıkladığı “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesi sadece küresel çapta değil, Türkiye’de de gündemin bir numarası oldu. 171 ülkeden 30 milyondan fazla oyun kullanıldığı söylenen anketin sonuçları, sosyal medyada fırtına estirdi.

Çünkü listede 3 Türk oyuncumuz var.

Çünkü listede 3 Türk oyuncumuz var.

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan Halil İbrahim Ceyhan, listeye 4. sıradan girerek büyük ses getirdi. Hemen arkasından yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Engin Akyürek 5. sırada kendine yer buldu. Son dönemde uluslararası fan kitlesiyle dikkat çeken Kerem Bürsin ise 6. sıraya yerleşerek listeyi adeta Türk damgasıyla süsledi.

İşte listenin tamamı...

1. Kim Taehyung

1. Kim Taehyung

2. Xiao Zhan

2. Xiao Zhan

3. Zhang Zhehan

3. Zhang Zhehan
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. Halil İbrahim Ceyhan

4. Halil İbrahim Ceyhan

5. Engin Akyürek

5. Engin Akyürek

6. Kerem Bürsin

6. Kerem Bürsin

7. Build Jakapan

7. Build Jakapan

8. Kim Namjoon

8. Kim Namjoon
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

9. Aaron Pierre

9. Aaron Pierre

10. Chris Hemsworth

10. Chris Hemsworth

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

11. Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

12.

13.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın