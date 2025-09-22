Aman Ali Koç Duymasın: Sadettin Saran ile Fotoğraf Çektiren Kadının Diyaloğu Kutlamalara Damga Vurdu

Fenerbahçe’de tarihi seçim heyecanı sona erdi ve sandıktan Sadettin Saran çıktı. 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325’ini alan Saran, kulübün yeni başkanı oldu. Sarı lacivert camiada sevinç rüzgarları eserken, kutlamalarda yaşanan renkli bir an sosyal medyanın diline düştü. Saran ile fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın, torununun sözlerini dile getirince ortaya oldukça eğlenceli bir diyalog çıktı. Yeni başkan kahkahasını tutamayınca o anlar gündeme damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe camiası haftalardır beklenen seçimli olağanüstü genel kurulunu geride bıraktı.
Fotoğraf için Saran’ın yanına gelen bir kadın, torununun sözlerini aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın