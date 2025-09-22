Aman Ali Koç Duymasın: Sadettin Saran ile Fotoğraf Çektiren Kadının Diyaloğu Kutlamalara Damga Vurdu

Rekor katılımın yaşandığı seçimde 24 bin 393 geçerli oy kullanıldı. Sarı lacivertli kongre üyelerinin tercihiyle Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi. Yıllardır Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemleriyle hatırlanan kulüpte yepyeni bir sayfa açılırken, seçim sonrası yaşanan coşkulu kutlamalar da dikkat çekti.

Saran’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte taraftarlar ve üyeler kutlama için adeta sıraya girdi. Seçim sonrası herkes yeni başkanla fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Ancak o kalabalığın içinde öyle bir an yaşandı ki sosyal medya dakikalar içinde bu diyaloğu konuşmaya başladı.