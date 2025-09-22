onedio
Aman Ali Koç Duymasın: Sadettin Saran ile Fotoğraf Çektiren Kadının Diyaloğu Kutlamalara Damga Vurdu

Gülistan Başköy
22.09.2025 - 09:25

Fenerbahçe’de tarihi seçim heyecanı sona erdi ve sandıktan Sadettin Saran çıktı. 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325’ini alan Saran, kulübün yeni başkanı oldu. Sarı lacivert camiada sevinç rüzgarları eserken, kutlamalarda yaşanan renkli bir an sosyal medyanın diline düştü. Saran ile fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın, torununun sözlerini dile getirince ortaya oldukça eğlenceli bir diyalog çıktı. Yeni başkan kahkahasını tutamayınca o anlar gündeme damga vurdu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Fenerbahçe camiası haftalardır beklenen seçimli olağanüstü genel kurulunu geride bıraktı.

Rekor katılımın yaşandığı seçimde 24 bin 393 geçerli oy kullanıldı. Sarı lacivertli kongre üyelerinin tercihiyle Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi. Yıllardır Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemleriyle hatırlanan kulüpte yepyeni bir sayfa açılırken, seçim sonrası yaşanan coşkulu kutlamalar da dikkat çekti.

Saran’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte taraftarlar ve üyeler kutlama için adeta sıraya girdi. Seçim sonrası herkes yeni başkanla fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Ancak o kalabalığın içinde öyle bir an yaşandı ki sosyal medya dakikalar içinde bu diyaloğu konuşmaya başladı.

Fotoğraf için Saran’ın yanına gelen bir kadın, torununun sözlerini aktardı.

Kadın gülerek, “Torunum seni çok yakışıklı bulmuş, öteki çirkinmiş” dedi. Bu beklenmedik yorum karşısında Saran kahkahalara boğuldu ve ne diyeceğini şaşırdı. Samimiyetiyle dikkat çeken bu an sosyal medyada hızla yayıldı ve yüzlerce paylaşım aldı.

