Burçların Asla Vazgeçemediği En Gizli Takıntıları: Hastalık Derecesinde Tuhaf!

Koç burcu için hayatın kendisi bir yarış gibi. Rekabeti öyle çok seviyor ki en basit sohbeti bile “kim daha iyi” kıyasına çevirebiliyor. Hep birinci olma arzusu aslında onun en büyük gizli takıntısı. Yenilgiye katlanamıyor ve hırsıyla bazen kendini de yoruyor. Ama kabul edelim, o enerjisiyle çevresini de motive ediyor.