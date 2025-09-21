onedio
Burçların Asla Vazgeçemediği En Gizli Takıntıları: Hastalık Derecesinde Tuhaf!

Gülistan Başköy
21.09.2025 - 19:22

Herkesin ufak tefek takıntıları vardır ama bazı burçların öyle gizli takıntıları var ki öğrenince “yok artık, tam da ben” diyeceksiniz. Astrolojiye göre her burcun kendine has bir takıntısı var ve bu huy çoğu zaman fark edilmese de davranışlara yansıyor. Kimisi temizlikten kopamıyor, kimisi ilgi odağı olmadan yaşayamıyor, kimisi de sürekli rekabetin peşinde koşuyor. Burçların gizli takıntılarını öğrendiğinizde kendi burcunuzdaki detaya çok şaşıracaksınız. 

İşte burç burç en gizli takıntılar…

Koç

Koç burcu için hayatın kendisi bir yarış gibi. Rekabeti öyle çok seviyor ki en basit sohbeti bile “kim daha iyi” kıyasına çevirebiliyor. Hep birinci olma arzusu aslında onun en büyük gizli takıntısı. Yenilgiye katlanamıyor ve hırsıyla bazen kendini de yoruyor. Ama kabul edelim, o enerjisiyle çevresini de motive ediyor.

Boğa

Boğa’nın gizli takıntısı kesinlikle konfor ve yemek. Aç kaldığında ya da rahatından olduğunda adeta başka birine dönüşüyor. Onun için huzurlu bir ev, lezzetli bir yemek ve keyifli bir ortam vazgeçilmez. Dışarıdan sakin görünse de içten içe sürekli “daha konforlu olabilir mi” diye düşünüyor. Bu da onu biraz sabit fikirli yapıyor.

İkizler

İkizler’in takıntısı iletişim. Telefonu sessizde kalırsa ya da mesajlarına anında cevap gelmezse huzursuz oluyor. Sürekli konuşma, öğrenme ve paylaşma isteği var. Zihinleri o kadar hızlı çalışıyor ki sessizlik onlar için büyük bir işkence. Bu yüzden sosyal medya ve sohbet ortamlarının yıldızı oluyorlar.

Yengeç

Yengeç’in gizli takıntısı geçmiş. Eski fotoğraflar, hatıralar, kullanılmayan eşyalar… Hepsine sıkı sıkıya bağlı. “Belki lazım olur” diyerek sakladığı şeyler aslında onun duygusal bağlarını gösteriyor. Bu takıntı bazen ona ağır gelse de aynı zamanda en hassas ve en sadık yanını ortaya çıkarıyor.

Aslan

Aslan için en büyük takıntı ilgi görmek. Spot ışıkları altında parlamayı seviyor ve çevresinden onay almadan huzur bulamıyor. Sosyal medyada beğeniler, günlük hayatta övgüler… Hepsi Aslan için olmazsa olmaz. Bazen bu takıntısı fazla göze çarpıyor ama karizmasıyla çoğu zaman bunu tolere ettiriyor.

Başak

Başak’ın gizli takıntısı temizlik ve düzen. Küçük bir detay bile gözünden kaçmaz ve rahatsız eder. Dağınık bir masa, eksik bir plan ya da yanlış yapılmış bir iş onu delirtiyor. “Mükemmel olmalı” düşüncesiyle bazen kendini de yoruyor. Ama bu takıntı sayesinde her ortamda kontrolü elinde tutmayı başarıyor.

Terazi

Terazi’nin takıntısı görünüm. Ayna onun en yakın dostu, çünkü sürekli simetri ve uyum arayışı içinde. Elbiselerden dekorasyona kadar her şeyin dengeli olmasını istiyor. Küçük bir detay bile gözüne batabiliyor. Bu takıntısı bazen fazla vakit harcamasına yol açsa da, sonuçta her daim şık ve dikkat çekici görünüyor.

Akrep

Akrep’in gizli takıntısı kontrol. Hayatında olup biten her şeyden haberdar olmak istiyor. İnsanların sırlarını merak ediyor, işlerin arka planını çözmeden rahat edemiyor. Bu takıntı ona güçlü bir sezgi veriyor ama bazen paranoyak gibi algılanmasına da yol açıyor. Yine de o derinliğiyle büyüleyici olmayı başarıyor.

Yay

Yay için en büyük takıntı özgürlük. Kısıtlanmaktan öyle nefret ediyor ki en ufak bir baskıda zincirlenmiş gibi hissediyor. Seyahat, yeni deneyimler, özgür düşünceler… Bunlar onun vazgeçilmezleri. Bu takıntısı yüzünden bağlanmakta zorlanabiliyor. Ama aynı zamanda hayatın tadını çıkaran en neşeli burçlardan biri.

Oğlak

Oğlak’ın gizli takıntısı iş ve başarı. Hedefsiz yaşamak onun için neredeyse imkânsız. Plan yapmadan adım atmaz ve sürekli daha fazlasını başarmak ister. Bu takıntısı bazen çevresini ihmal etmesine neden oluyor. Ama başarılarıyla herkese ilham veren de yine Oğlak oluyor.

Kova

Kova’nın takıntısı farklılık. Herkes aynı şeyi yapıyorsa o mutlaka başka bir yol denemek ister. Sıra dışı olmak, farklı görünmek ve özgün fikirler üretmek onun saplantısı. Bazen sırf farklı olmak için gereksiz şeylere bile takılabiliyor. Ama bu takıntısı onu özgün ve yaratıcı kılıyor.

Balık

Balık’ın gizli takıntısı hayaller. Gerçek dünyadan kopup kendi düşlerine dalmadan yapamaz. Romantizm, duygusal hikâyeler ve hayali senaryolar onun vazgeçilmezi. Bu takıntı bazen onu fazla hayalperest gösteriyor. Ama çevresindekilere ilham veren o duygusal dünyasını da bu özelliğine borçlu.

Gülistan Başköy
