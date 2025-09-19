onedio
Ne İlişki Kurulur, Ne de Evlenilir: Erkeklerde En Çok Aldatan Burçlar

19.09.2025 - 13:21

Burçlar dünyasında güven meselesi hep tartışma konusudur. Kimine göre bazı burçlar sadakatiyle bilinirken, kimine göre bazıları tam tersi… Astrolog Onur Bal da burçlar hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu. Erkeklerde en güvenilmez ve en çok aldatan 2 burcu saydı. Kadınlarda ise 1 burç var ki şaşırıp kalacaksınız.

O burçları merak ediyorsanız sizi şöyle alalım 👇

Kaynak: saturnyenastro/

Astrolojiye merakınız varsa en çok tartışılan konuların başında “Hangi burçlar güvenilir, hangileri aldatır?” sorusu gelir.

Hele ki iş aşk ilişkilerine geldiğinde burç yorumları iyice aklımızı bulandırır. İşte tam da bu noktada Astrolog Onur Bal, yaptığı çarpıcı yorumlarla gündeme bomba gibi düştü.

Onur Bal’a göre erkeklerde en güvenilmez, en çok aldatan burç Yay. Hatta bu görüşünü mitolojiye bağlayan astrolog, “Yay erkekleri Zeus’un yönetimindedir, mitolojiyi bilenler bu durumu çok iyi anlayacaktır” diyerek açıklamasını güçlendirmeyi ihmal etmedi. Bal’a göre Yay erkekleri partner değiştirmekte sınır tanımıyor, ilişkilerde en çok güven kıran burçların başında geliyor.

İkinci sırada ise Kova erkekleri var. Kova erkeklerinin flört bağımlısı olduğunu vurgulayan astrolog, “Instagram’da, Twitter’da sürekli gizli gizli birilerini kovalıyorlar, konuşuyorlar” dedi. Yani sadakat konusunda en çok sorgulanan burçlardan biri de Kova. 

Kadınlar cephesinde ise sürpriz bir isim var: Balık kadınları. Onur Bal’a göre Balık kadınları aşkı dolu dolu yaşasa da, gizli ilişkiler ve hayalet aşklar kurmalarıyla dikkat çekiyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
