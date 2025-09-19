Ne İlişki Kurulur, Ne de Evlenilir: Erkeklerde En Çok Aldatan Burçlar

Hele ki iş aşk ilişkilerine geldiğinde burç yorumları iyice aklımızı bulandırır. İşte tam da bu noktada Astrolog Onur Bal, yaptığı çarpıcı yorumlarla gündeme bomba gibi düştü.

Onur Bal’a göre erkeklerde en güvenilmez, en çok aldatan burç Yay. Hatta bu görüşünü mitolojiye bağlayan astrolog, “Yay erkekleri Zeus’un yönetimindedir, mitolojiyi bilenler bu durumu çok iyi anlayacaktır” diyerek açıklamasını güçlendirmeyi ihmal etmedi. Bal’a göre Yay erkekleri partner değiştirmekte sınır tanımıyor, ilişkilerde en çok güven kıran burçların başında geliyor.

İkinci sırada ise Kova erkekleri var. Kova erkeklerinin flört bağımlısı olduğunu vurgulayan astrolog, “Instagram’da, Twitter’da sürekli gizli gizli birilerini kovalıyorlar, konuşuyorlar” dedi. Yani sadakat konusunda en çok sorgulanan burçlardan biri de Kova.

Kadınlar cephesinde ise sürpriz bir isim var: Balık kadınları. Onur Bal’a göre Balık kadınları aşkı dolu dolu yaşasa da, gizli ilişkiler ve hayalet aşklar kurmalarıyla dikkat çekiyor.