onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Semiramis Pekkan Düşme Sonucu Hastaneye Gitti, Kendini Ameliyat Masasında Buldu!

Semiramis Pekkan Düşme Sonucu Hastaneye Gitti, Kendini Ameliyat Masasında Buldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.09.2025 - 11:36

Süperstar Ajda Pekkan’ın biricik ablası Semiramis Pekkan, yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Köpeğini gezdirirken merdivenlerden düşen Pekkan, hastaneye gittiğinde “madem buradayım, bir check-up da yaptırayım” dedi. Ancak bu karar hayatının en büyük şokunu beraberinde getirdi. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle bulundu. Operasyon sonrası yaşadığı mucizeyi anlattı. 

Buyrun detaylara...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır güzelliği, enerjisi ve sahnedeki duruşuyla konuştuğumuz Ajda Pekkan’ı bilmeyen yok.

Yıllardır güzelliği, enerjisi ve sahnedeki duruşuyla konuştuğumuz Ajda Pekkan’ı bilmeyen yok.

Ama Ajda Pekkan kadar özel bir başka isim daha var: onun kardeşi, bir dönem “Bana Yalan Söylediler” ve “Unutamadım” şarkılarıyla gönüllere taht kuran Semiramis Pekkan. Bir dönem iki kardeşi aynı sahnede görsek de Ajda Pekkan'ın aksine Semiramis Pekkan daha çok özel hayatına yoğunlaştı ve evliliğinin ardından müzikten ve sahneden uzaklaştı. Şimdilerde kendisini Youtube kanalıyla konuşuyoruz.

Takip edenler bilir Semiramis Pekkan geçtiğimiz yıl bir Youtube kanalı açtı ve çağırdığı konuklarla, ev hallerini, günlük rutinlerini, sporunu ve yemek tariflerini çektiği bölümlerle dikkat çekmeye başladı.

Ancak geçtiğimiz gün kendisinden kötü bir haber geldi.

Ancak geçtiğimiz gün kendisinden kötü bir haber geldi.

Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirirken evinin önünde merdivenlerden düşüp hastanelik oldu. İlk muayenede “ciddi bir şey yok” denildi ama Pekkan işi şansa bırakmadı. “Madem hastanedeyim, bir check-up da olsun” deyince olay bambaşka bir boyuta taşındı. Yapılan tetkiklerde sol akciğerinin alt lobunda kötü huylu bir kitle bulundu. Hiç vakit kaybetmeden ameliyata alınan sanatçı, başarılı bir operasyon geçirdi.

Şimdi çok daha iyi olduğunu söyleyen Pekkan, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın