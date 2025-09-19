Semiramis Pekkan Düşme Sonucu Hastaneye Gitti, Kendini Ameliyat Masasında Buldu!
Süperstar Ajda Pekkan’ın biricik ablası Semiramis Pekkan, yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Köpeğini gezdirirken merdivenlerden düşen Pekkan, hastaneye gittiğinde “madem buradayım, bir check-up da yaptırayım” dedi. Ancak bu karar hayatının en büyük şokunu beraberinde getirdi. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle bulundu. Operasyon sonrası yaşadığı mucizeyi anlattı.
Yıllardır güzelliği, enerjisi ve sahnedeki duruşuyla konuştuğumuz Ajda Pekkan’ı bilmeyen yok.
Ancak geçtiğimiz gün kendisinden kötü bir haber geldi.
Şimdi çok daha iyi olduğunu söyleyen Pekkan, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.
