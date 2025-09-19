Semiramis Pekkan Düşme Sonucu Hastaneye Gitti, Kendini Ameliyat Masasında Buldu!

Ama Ajda Pekkan kadar özel bir başka isim daha var: onun kardeşi, bir dönem “Bana Yalan Söylediler” ve “Unutamadım” şarkılarıyla gönüllere taht kuran Semiramis Pekkan. Bir dönem iki kardeşi aynı sahnede görsek de Ajda Pekkan'ın aksine Semiramis Pekkan daha çok özel hayatına yoğunlaştı ve evliliğinin ardından müzikten ve sahneden uzaklaştı. Şimdilerde kendisini Youtube kanalıyla konuşuyoruz.

Takip edenler bilir Semiramis Pekkan geçtiğimiz yıl bir Youtube kanalı açtı ve çağırdığı konuklarla, ev hallerini, günlük rutinlerini, sporunu ve yemek tariflerini çektiği bölümlerle dikkat çekmeye başladı.