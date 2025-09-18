onedio
Koşun Kavga Var: Buse Terim ve Zeynep Özbayraktar Sosyal Medyada "Görgüsüzlük" Kavgasına Tutuştu!



Gülistan Başköy

18.09.2025 - 14:43

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve içerik üreticisi Zeynep Özbayraktar arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu. Terim’in yaptığı reklam paylaşımı tiye alan Özbayraktar, “Sene olmuş 2025 hala unboxing videoları çekiyo” sözleriyle alaycı bir video çekti. Terim de 'Sen benim hayatta muhatap almayacağım birisin' deyince polemik git gide büyüdü. Özbayraktar bu kez Terim'e attığı mesajı yayınladı.

İşte detaylar...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim son yıllarda sosyal medyada epey aktif bir isim.



Instagram'da 'Dijital İçerik Üreticisi' unvanını alan Buse Terim, sosyal medyada hem özel hayatını paylaşıyor hem de marka işbirlikleri yapıyor. Geçtiğimiz saatlerde bir telefon markasını paylaşarak reklamını yapmıştı.

Zeynep Özbayraktar da Terim'in bu paylaşımını tiye alan bir video çekince ortalık bir anda karıştı.

Bu paylaşımın ardından Buse Terim'den jet hızında bir paylaşım geldi.



Sosyal medyadan uzun bir açıklama yapan Terim, Özbayraktar’ı doğrudan hedef alarak, “Aslında hayatta muhatap olacağım biri değilsin ama ismimi vermeden bana laf çarptığın için ben de seni isminle muhatap alıyorum” dedi. Paylaşımında, yapılan göndermeyi sınıfsal ayrım yapmakla suçladı ve “Unboxing içerikleri yıllardır var, markayla işbirliği yapıyorum ve tanıtım tercihi bana ait. Senin bu konuyu imrenmeye çekmen kendi bakış açınla alakalı” sözleriyle tepki gösterdi. En dikkat çeken cümlesi ise, “Dalga geçecek daha mantıklı şeyler bul, bulduğunda seni iki elimle alkışlayacağım” oldu.

Ama polemik burada da bitmedi.



Zeynep Özbayraktar hemen karşılık vererek Buse Terim’e özelden yazdığı mesajı paylaştı. Mesajında, “Buse Selam. Öncelikle etkileşim için teşekkür ederim. Çok naziksin. Yazdıkların çok tutarsız. O yüzden çok uzun bir cevabım yok sana. Hayatta muhatap alacağın biri olmadığıma kanaat getirmen tam da sana yakışan bir hareket gibi söylemlerin bana daha ayrımcı geldi açıkçası. Ayrıca Unboxing bence aşırı görgüsüzce bir trend. Yıllardır eleştirdiğim bir tarz. Ayrıca biliyorsun ki reklam ya da işbirliği yazma zorunluluğun var ve sen yazmamışsın. Cesaretten kastım böyle bir şeyse evet bende o yok. Başka bir yaşamda başka bir aileyle umarım bende o g.t olur. İyi bak kendine.” sözleriyle noktayı koydu.

Bakalım Terim'den bir karşı atak gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

Gülistan Başköy

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezuniyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
