Koşun Kavga Var: Buse Terim ve Zeynep Özbayraktar Sosyal Medyada "Görgüsüzlük" Kavgasına Tutuştu!

Zeynep Özbayraktar hemen karşılık vererek Buse Terim’e özelden yazdığı mesajı paylaştı. Mesajında, “Buse Selam. Öncelikle etkileşim için teşekkür ederim. Çok naziksin. Yazdıkların çok tutarsız. O yüzden çok uzun bir cevabım yok sana. Hayatta muhatap alacağın biri olmadığıma kanaat getirmen tam da sana yakışan bir hareket gibi söylemlerin bana daha ayrımcı geldi açıkçası. Ayrıca Unboxing bence aşırı görgüsüzce bir trend. Yıllardır eleştirdiğim bir tarz. Ayrıca biliyorsun ki reklam ya da işbirliği yazma zorunluluğun var ve sen yazmamışsın. Cesaretten kastım böyle bir şeyse evet bende o yok. Başka bir yaşamda başka bir aileyle umarım bende o g.t olur. İyi bak kendine.” sözleriyle noktayı koydu.

Bakalım Terim'den bir karşı atak gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...