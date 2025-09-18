Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya Arasındaki Davada Mahkeme Kararını Verdi!
Aralarında yıllardır husumet bulunan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya, 3 yılı aşkın süredir mahkeme salonlarında karşı karşıya geliyordu. Sonunda karar çıktı: Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın açtığı davadan beraat etti. Ancak iş burada kapanmayacak gibi görünüyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şahinkaya, kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan davalarından biri olan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Davanın ilerleyen aşamalarında ise kulislerde şaşırtıcı iddialar dolaştı.
Yıllardır devam eden bu davada dün nihai karar verildi.

