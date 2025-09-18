Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya Arasındaki Davada Mahkeme Kararını Verdi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi, Burak Deniz hakkında yöneltilen suçlamaları kanıtlayacak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak bu karar noktayı koymuş değil. Çünkü Nilperi Şahinkaya, avukatı Nail Gönenli aracılığıyla dosyayı temyize taşıyacak. Yani Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki hukuk savaşı bir süre daha gündemimizi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor...