Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya Arasındaki Davada Mahkeme Kararını Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 11:18

Aralarında yıllardır husumet bulunan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya, 3 yılı aşkın süredir mahkeme salonlarında karşı karşıya geliyordu. Sonunda karar çıktı: Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın açtığı davadan beraat etti. Ancak iş burada kapanmayacak gibi görünüyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şahinkaya, kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan davalarından biri olan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıllarda ikilinin arasındaki gerilim magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Altın Koza Ödülleri için Adana’da bulundukları sırada aynı masada oturan Burak Deniz’in, Nilperi Şahinkaya’ya küfür ettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Ancak Burak Deniz, bu iddiaları reddetmiş, hatta olayın ardından yaptığı açıklamada “Şakalaşırken dozajı kaçırdım” diyerek özür dilemişti.

Bu süreçte Şahinkaya, Deniz hakkında darp, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açmıştı.

Davanın ilerleyen aşamalarında ise kulislerde şaşırtıcı iddialar dolaştı.

“Gelin Takımı 2” filminde birlikte rol aldığı arkadaşlarıyla da gerildiği konuşulan Şahinkaya’nın, Fırat Çelik’e Burak Deniz’in doğum gününü kutladığı için çıkıştığı, masada kavga çıkararak ortamı dağıttığı öne sürülmüştü. Olay sonrası ünlü oyuncunun rol arkadaşları Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu’nun ortamı toparlamaya çalıştığı, ancak gerginliği yatıştıramadığı iddiaları gündeme gelmişti. Şahinkaya ise bu söylentilere yanıt vererek olayın Burak Deniz ile alakalı olmadığını, başka bir mesele yüzünden tartışma yaşandığını söylemişti.

Açıklamasının tamamına burada yer vermiştik:

Yıllardır devam eden bu davada dün nihai karar verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi, Burak Deniz hakkında yöneltilen suçlamaları kanıtlayacak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak bu karar noktayı koymuş değil. Çünkü Nilperi Şahinkaya, avukatı Nail Gönenli aracılığıyla dosyayı temyize taşıyacak. Yani Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasındaki hukuk savaşı bir süre daha gündemimizi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor...

