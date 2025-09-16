2. Çocuklarının Doğumunda Vatandaşlık İçin ABD'ye Koşan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin Tepki Çekti
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ilk çocuklarını geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. O dönem çiftin doğum için Miami’ye gitmesi gündem olmuştu. Bu kez gazeteci Mehmet Üstündağ’ın Gel Konuşalım programındaki iddiasına göre; çiftin ikinci çocuklarının ABD vatandaşlığı alabilmesi için doğuma San Diego’ya gittiği ortaya çıktı. “ABD vatandaşlığı” uğruna yapılan bu tercih, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
İşte detaylar… 👇
Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında avukat eşi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu.
Kural çifti kısa süre önce ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
İşte Üstündağ'ın açıklamaları:
Ve gelen tepkiler:
