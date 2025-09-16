onedio
2. Çocuklarının Doğumunda Vatandaşlık İçin ABD'ye Koşan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin Tepki Çekti

2. Çocuklarının Doğumunda Vatandaşlık İçin ABD'ye Koşan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin Tepki Çekti

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.09.2025 - 14:45

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ilk çocuklarını geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. O dönem çiftin doğum için Miami’ye gitmesi gündem olmuştu. Bu kez gazeteci Mehmet Üstündağ’ın Gel Konuşalım programındaki iddiasına göre; çiftin ikinci çocuklarının ABD vatandaşlığı alabilmesi için doğuma San Diego’ya gittiği ortaya çıktı. “ABD vatandaşlığı” uğruna yapılan bu tercih, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. 

İşte detaylar… 👇

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında avukat eşi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden 2024 baharında ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, bu süreçte gündeme damga vurmuştu. Çünkü çift, oğulları Kemal’in doğumu için Miami’ye gitmiş, bu hamleleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Hamilelik haberini sosyal medya üzerinden duyuran Ahmet Kural, “Oğlumun adı Kemal olacak” demiş, minik oğlunun ileride “olgun bir birey olmasını” dilediğini söylemişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kemal’in 1. yaşını kutlayan çift, Gassal filminin galasında ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamış, Çağla Gizem Şahin’in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Şahin'in o görüntülerine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Kural çifti kısa süre önce ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ahmet Kural, “Biz artık 4 kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi canım oğlum Demir hoş geldin” notunu düşerek haberi vermişti.

Ancak işin perde arkası yine tartışma yarattı. Gazeteci Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında, çiftin ikinci çocuklarını da ABD vatandaşlığı alabilmesi için bu kez San Diego’da dünyaya getirdiğini öne sürdü. Bu iddia duyulur duyulmaz sosyal medyada eleştiriler peş peşe geldi. Kullanıcılar, “Zenginler Amerika’da doğum yaptırsın, biz masrafları nasıl çıkaracağımızı düşünelim”, “Sordun mu, kanımız kırmızı akar, Türk oğlu Türk’üz derler” gibi sert yorumlar bıraktı.

İşte Üstündağ'ın açıklamaları:

Ve gelen tepkiler:

