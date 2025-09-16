2. Çocuklarının Doğumunda Vatandaşlık İçin ABD'ye Koşan Ahmet Kural ve Eşi Gizem Şahin Tepki Çekti

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ahmet Kural, “Biz artık 4 kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi canım oğlum Demir hoş geldin” notunu düşerek haberi vermişti.

Ancak işin perde arkası yine tartışma yarattı. Gazeteci Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında, çiftin ikinci çocuklarını da ABD vatandaşlığı alabilmesi için bu kez San Diego’da dünyaya getirdiğini öne sürdü. Bu iddia duyulur duyulmaz sosyal medyada eleştiriler peş peşe geldi. Kullanıcılar, “Zenginler Amerika’da doğum yaptırsın, biz masrafları nasıl çıkaracağımızı düşünelim”, “Sordun mu, kanımız kırmızı akar, Türk oğlu Türk’üz derler” gibi sert yorumlar bıraktı.