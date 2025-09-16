onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti’nin Asude'si Servet Pandur'un "Firaz" Paylaşımı Kaosun Ortasında Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Kızılcık Şerbeti’nin Asude'si Servet Pandur'un "Firaz" Paylaşımı Kaosun Ortasında Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.09.2025 - 12:02

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla daha ilk bölümden ortalığı karıştırdı. Beklenmedik senaryosu izleyiciyi şaşkına çevirdi. Doğa ile Firaz’ın yasak aşkı diziye damga vururken sosyal medyada tepkiler peşi sıra geldi. Bunun üzerine RTÜK diziye soruşturma açtığını duyurdu. Tartışmalar sürerken bu kez dizide anne-oğulu canlandıran Servet Pandur’un “Firaz” paylaşımı gündeme oturdu. 

İşte tüm detaylar… 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu geçtiğimiz cuma günü izleyiciyle buluştu ve daha ilk bölümden gündeme bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu geçtiğimiz cuma günü izleyiciyle buluştu ve daha ilk bölümden gündeme bomba gibi düştü.

Aylarca beklenen dönüş, hiç kimsenin tahmin etmediği bir senaryoyla geldi. Doğa ile Firaz’ın gizli aşkının ekrana yansıması seyirciyi şok etti. Özellikle sosyal medyada “bu sahneye hazır değiliz” yorumları yağarken, RTÜK’ten gelen açıklama tansiyonu iyice yükseltti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizideki sahneleri “aile değerlerine aykırı” bularak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şahin, 2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatıp “aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder” ifadelerini kullandı. Bu sert çıkış, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Şahin'in açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, oyunculardan da tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, oyunculardan da tepkiler gecikmedi.

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından soruşturma açılmasına 'Öyle görünüyor ama on yıllardır Müge Anlı'lıra ve Esra Erol'lara doğru dürüst ceza yok. Kurmaca dünyaya var, üstelik biri gerçek, diğer hayal... Demek ki bizde herkesin gücü sadece hayal dünyasındaki hikayeleri değiştirmeye yetiyor.Üstelik de anında.' diyerek tepki göstermişti. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya da Altuntaş'ın bu paylaşımını alıntılayarak #KızılcıkŞerbetineDokunma RTÜK” notunu düşmüştü.

Ancak dizinin diğer oyuncuları sessizliğini korudu. Firaz karakteriyle dizide yer bulan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Asude karakterine hayat veren Servet Pandur da bu isimler arasındaydı.

Derken Servet Pandur’un Instagram paylaşımı bu tartışmaların ortasında gündemde kendine yer buldu.

Derken Servet Pandur’un Instagram paylaşımı bu tartışmaların ortasında gündemde kendine yer buldu.

Pandur,  rol arkadaşı Yüzgüleç'in uzaklara dalıp gittiği bir kareyi paylaştı ve altına Zerrin Özer’in “Ah İstanbul” şarkısını ekleyerek “Şarkıyı oğlum seçti” notunu düştü. Dizide anne ve oğulu oynayan ikilinin bu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Goygoycular gönderiye malzeme çıkarmadan durmadı tabi...

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın