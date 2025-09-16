Kızılcık Şerbeti’nin Asude'si Servet Pandur'un "Firaz" Paylaşımı Kaosun Ortasında Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından soruşturma açılmasına 'Öyle görünüyor ama on yıllardır Müge Anlı'lıra ve Esra Erol'lara doğru dürüst ceza yok. Kurmaca dünyaya var, üstelik biri gerçek, diğer hayal... Demek ki bizde herkesin gücü sadece hayal dünyasındaki hikayeleri değiştirmeye yetiyor.Üstelik de anında.' diyerek tepki göstermişti. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya da Altuntaş'ın bu paylaşımını alıntılayarak #KızılcıkŞerbetineDokunma RTÜK” notunu düşmüştü.

Ancak dizinin diğer oyuncuları sessizliğini korudu. Firaz karakteriyle dizide yer bulan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Asude karakterine hayat veren Servet Pandur da bu isimler arasındaydı.