Benzetmelere Fena Bozulacak: Filtresiz Halini Paylaşan Seren Serengil'i Görenler Tanımayadı!

Söylemezsem Olmaz’daki çıkışlarıyla, ekranlardaki dobra tavrıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adeta bir kaos makinesi. Olay varsa zaten kendisi başrolde, olay yoksa da mutlaka kendisi çıkıp ateşi körüklüyor. Yani Seren Serengil’siz bir magazin gündemi düşünmek imkansız gibi.

Geçtiğimiz yıllarda Seda Sayan’a fena sallamıştı. 'Hep ben ne yaparsam onu yapar estetikle, kendini bana benzetmeye çalışır. Bir çocukla evlendi ya onla gidiyor tatillere, pozlar aynı çok komik. 63 yaşına gelmiş o da şimdi ne diyeceksin, kendini olmadığı bir şey sansın bu saatten sonra.' sözleriyle Sayan'ı topa tutmuştu.