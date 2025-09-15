Benzetmelere Fena Bozulacak: Filtresiz Halini Paylaşan Seren Serengil'i Görenler Tanımayadı!
Kaos kraliçesi yine sahnede! Magazin dünyasında olay dendi mi akla ilk gelen isimlerden biri olan Seren Serengil, bu kez sosyal medyayı filtresiz haliyle salladı. Dobra tavırları ve sert çıkışlarıyla tanınan Serengil, takipçilerine hiç beklenmedik bir sürpriz yaptı. Filtresiz videosunu paylaşınca yorum yağdı; bazı kullanıcılar “Seda Sayan olmuş” derken, bazıları da şoke eden tepkiler verdi.
Gelin o videoya ve yorumlara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seren Serengil yıllardır magazinin tam ortasında duran, gündemden asla düşmeyen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Normalde filtreli ve kusursuz kareleriyle gördüğümüz Serengil’in doğal hali herkesi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın