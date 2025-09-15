onedio
Benzetmelere Fena Bozulacak: Filtresiz Halini Paylaşan Seren Serengil'i Görenler Tanımayadı!

Gülistan Başköy
15.09.2025 - 18:01

Kaos kraliçesi yine sahnede! Magazin dünyasında olay dendi mi akla ilk gelen isimlerden biri olan Seren Serengil, bu kez sosyal medyayı filtresiz haliyle salladı. Dobra tavırları ve sert çıkışlarıyla tanınan Serengil, takipçilerine hiç beklenmedik bir sürpriz yaptı. Filtresiz videosunu paylaşınca yorum yağdı; bazı kullanıcılar “Seda Sayan olmuş” derken, bazıları da şoke eden tepkiler verdi. 

Gelin o videoya ve yorumlara birlikte bakalım. 👇

Seren Serengil yıllardır magazinin tam ortasında duran, gündemden asla düşmeyen isimlerden biri.

Söylemezsem Olmaz’daki çıkışlarıyla, ekranlardaki dobra tavrıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adeta bir kaos makinesi. Olay varsa zaten kendisi başrolde, olay yoksa da mutlaka kendisi çıkıp ateşi körüklüyor. Yani Seren Serengil’siz bir magazin gündemi düşünmek imkansız gibi.

Geçtiğimiz yıllarda Seda Sayan’a fena sallamıştı. 'Hep ben ne yaparsam onu yapar estetikle, kendini bana benzetmeye çalışır. Bir çocukla evlendi ya onla gidiyor tatillere, pozlar aynı çok komik. 63 yaşına gelmiş o da şimdi ne diyeceksin, kendini olmadığı bir şey sansın bu saatten sonra.' sözleriyle Sayan'ı topa tutmuştu.

Kaçıranlar için o açıklamalarını şöyle bırakıyoruz:

Normalde filtreli ve kusursuz kareleriyle gördüğümüz Serengil’in doğal hali herkesi şaşkına çevirdi.

