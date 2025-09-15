onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İntihar Ettiği İddia Edilmişti: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan Açıklama Geldi!

İntihar Ettiği İddia Edilmişti: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan Açıklama Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 17:27

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan, hakkında çıkan 'İntihar etti' iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz saatlerde, evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarıyla hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Özkan'dan ilk açıklama geldi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan ünlü isim 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?' diye tepki gösterdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek intihar ettiği iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek intihar ettiği iddia edilmişti.

Birçoğumuzun Geniş Aile dizisiyle tanıdığı Ufuk Özkan son dönemde TRT'de yayınlanan ve sunuculuğunu üstlendiği Kim Gitsin? programıyla adından söz ettiriyordu. 

Geçtiğimiz saatlerde Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek intihar ettiği iddia edilmişti. Yakınlarının ihbarıyla hastaneye kaldırılan ünlü ismin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilmişti.

Ardından sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Ardından sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Bir önceki gün Instagram hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk haline sarıldığı fotoğrafını paylaşmış, altına da “Bir varmış bir yokmuş” notunu düşmüştü.

O paylaşımdan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son durumu merak edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.

Son durumu merak edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.

Özkan, Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuştu. Yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın