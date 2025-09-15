İntihar Ettiği İddia Edilmişti: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan Açıklama Geldi!
Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan, hakkında çıkan 'İntihar etti' iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz saatlerde, evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarıyla hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Özkan'dan ilk açıklama geldi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan ünlü isim 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar?' diye tepki gösterdi.
İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek intihar ettiği iddia edilmişti.
Ardından sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.
Son durumu merak edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
