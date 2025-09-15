Dikkat Çeken Not: İntihar Ettiği İddia Edilen Ufuk Özkan'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!

Özen, açıklamasında, 'Nafaka konusunda 1 yıl geriden geliyoruz. Sevgili avukatımla davaları kazanıyoruz, kazandıkça para alabiliyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum, geçinmekte zorlanıyorum. Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum diyip çalıştırmadı.Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten.Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncularında haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu?' ifadelerini kullanmıştı.

Özkan'ın topladığı paralarla kumar oynadığını iddia eden Özen, 'Tiyatro kazancıyla kendisini geçindiriyor. Annesiyle yaşıyor. Bir ev geçindirme durumu yok. O, kendi alışkanlıklarını devam ettirebiliyor ama bizler onun için bir yüküz. Etrafına 'Acilen nafaka ödemem gerekiyor' diyerek para topluyor. Onunla kumar oynuyor. Bize gelen bir şey yok. En son 4 ay önce, geçen yılın Ekim ayına ait nafakayı aldık. Acil ihtiyaçlarımız oluyor ama kendisine ulaşamıyoruz.Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık o da babasıyla görüşmek istemiyor.' diyerek yaşadıklarına isyan etmişti.