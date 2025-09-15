onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dikkat Çeken Not: İntihar Ettiği İddia Edilen Ufuk Özkan'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!

Dikkat Çeken Not: İntihar Ettiği İddia Edilen Ufuk Özkan'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 16:06

Ufuk Özkan’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Geçtiğimiz saatlerde Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanıdığımız oyuncunun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş’taki evinde yaşanan olay sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmezken, öte yandan Ufuk Özkan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı son paylaşım dikkat çekti. Yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk haline sarıldığı fotoğraf ve altına yazdığı not gündem oldu.

Buyrun detaylara....

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçoğumuzun Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle tanıdığı Ufuk Özkan, bu kez sevenlerini derinden korkuttu.

Birçoğumuzun Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle tanıdığı Ufuk Özkan, bu kez sevenlerini derinden korkuttu.

Enerjisi ve sempatik halleriyle yıllarca ekranlarda izlediğimiz ünlü oyuncunun, Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ama yaşananlar herkesi şoke etti.

Ufuk Özkan, uzun yıllardır televizyonun tanıdık yüzlerinden biri. Kalk Gidelim, Zengin Kız Fakir Oğlan, Benim Annem Bir Melek ve Çekirdek Aile gibi dizilerdeki rolleriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Sadece oyunculuk değil, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasındaki sunuculuğuyla da izleyiciyi ekran başına toplamıştı. Son dönemde ise TRT’de yayınlanan “Kim Gitsin” programının sunuculuğunu yapıyordu.

Ancak Özkan son yıllarda projelerinden çok özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Ancak Özkan son yıllarda projelerinden çok özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Kendisine siroz teşhisi konulmuş, ilaç tedavisine başlanmıştı. Bir yandan da 17 yıllık eşi Nazan Özen ile boşanma süreci ve nafaka krizleri magazin gündemini meşgul ediyordu. 2023 yılında nafakanın 45 bin TL’den 114 bin TL’ye çıkmasına tepki gösteren oyuncu, o dönem sık sık bu konuyla ilgili isyanını dile getirmişti. 

'Nafaka zamanlarında eski eşimle sık sık görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz hatta. En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir, bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var' açıklamalarıyla gündeme oturmuştu.

Özen ise televizyon programlarında evlilikleri boyunca çalışmasına izin verilmediğini, kumar ve alkol sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatmıştı.

Özen ise televizyon programlarında evlilikleri boyunca çalışmasına izin verilmediğini, kumar ve alkol sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatmıştı.

Özen, açıklamasında, 'Nafaka konusunda 1 yıl geriden geliyoruz. Sevgili avukatımla davaları kazanıyoruz, kazandıkça para alabiliyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum, geçinmekte zorlanıyorum. Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum diyip çalıştırmadı.Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten.Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncularında haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu?' ifadelerini kullanmıştı.

Özkan'ın topladığı paralarla kumar oynadığını iddia eden Özen, 'Tiyatro kazancıyla kendisini geçindiriyor. Annesiyle yaşıyor. Bir ev geçindirme durumu yok. O, kendi alışkanlıklarını devam ettirebiliyor ama bizler onun için bir yüküz. Etrafına 'Acilen nafaka ödemem gerekiyor' diyerek para topluyor. Onunla kumar oynuyor. Bize gelen bir şey yok. En son 4 ay önce, geçen yılın Ekim ayına ait nafakayı aldık. Acil ihtiyaçlarımız oluyor ama kendisine ulaşamıyoruz.Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık o da babasıyla görüşmek istemiyor.' diyerek yaşadıklarına isyan etmişti.

Ayrılmasının nedeni olarak da şöyle konuşmuştu:

Ayrılmasının nedeni olarak da şöyle konuşmuştu:

'Bana git garsonluk yap diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle Siroz oldu. Doktor doktor gezdik hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki bu adam hasta olunca bıraktı gibi bir algı yapılıyor onun içinde çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım!'

Son dönemde kendisini toparladığı görülen Özkan, TRT'de yayınlanan "Kim Gitsin?" programını sunuyordu.

Son dönemde kendisini toparladığı görülen Özkan, TRT'de yayınlanan "Kim Gitsin?" programını sunuyordu.

Geçtiğimiz saatlerde ise kendisinden korkutan bir haber geldi. Ekol TV'den Dilara Şahin’in aktardığı habere göre ünlü oyuncunun evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Tedavi altına alınan Özkan’ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kez son paylaşımı ortaya çıktı.

Bu kez son paylaşımı ortaya çıktı.

Ufuk Özkan'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımı gündem oldu. Yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk haline sarıldığı fotoğrafına “Bir varmış bir yokmuş” notunu düşen Özkan’ın bu paylaşımı dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
6
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın