Dikkat Çeken Not: İntihar Ettiği İddia Edilen Ufuk Özkan'ın Son Paylaşımı Ortaya Çıktı!
Ufuk Özkan’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Geçtiğimiz saatlerde Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanıdığımız oyuncunun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş’taki evinde yaşanan olay sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmezken, öte yandan Ufuk Özkan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı son paylaşım dikkat çekti. Yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk haline sarıldığı fotoğraf ve altına yazdığı not gündem oldu.
Birçoğumuzun Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle tanıdığı Ufuk Özkan, bu kez sevenlerini derinden korkuttu.
Ancak Özkan son yıllarda projelerinden çok özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.
Özen ise televizyon programlarında evlilikleri boyunca çalışmasına izin verilmediğini, kumar ve alkol sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatmıştı.
Ayrılmasının nedeni olarak da şöyle konuşmuştu:
Son dönemde kendisini toparladığı görülen Özkan, TRT'de yayınlanan "Kim Gitsin?" programını sunuyordu.
Bu kez son paylaşımı ortaya çıktı.
