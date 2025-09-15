onedio
Geniş Aile Dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın İntihar Teşebbüsü Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi

Geniş Aile Dizisinin Cevahir’i Ufuk Özkan’ın İntihar Teşebbüsü Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2025 - 14:40 Son Güncelleme: 15.09.2025 - 14:48

Son dönemde yaşadığı karaciğer hastalığı ve sonrasında verdiği kilolarla gündeme gelen, bir dönemin fenomen dizilerinden Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan’ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre; Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/magazin/gen...
Geniş Aile dizisi ile büyük bir üne kavuşan oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Geniş Aile dizisi ile büyük bir üne kavuşan oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre; geçmiş dönemin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi. 

İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ufuk Özkan özellikle sağlık konusunda zor dönemlerden geçti.

Ufuk Özkan özellikle sağlık konusunda zor dönemlerden geçti.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı karaciğer rahatsızlığı sonrasında çok fazla kilo veren Ufuk Özkan sağlıklı yaşantısına son zamanlarda geçmeye başlamıştı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
