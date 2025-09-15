Geniş Aile Dizisinin Cevahir’i Ufuk Özkan’ın İntihar Teşebbüsü Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi
Son dönemde yaşadığı karaciğer hastalığı ve sonrasında verdiği kilolarla gündeme gelen, bir dönemin fenomen dizilerinden Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan’ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre; Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geniş Aile dizisi ile büyük bir üne kavuşan oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Ufuk Özkan özellikle sağlık konusunda zor dönemlerden geçti.
