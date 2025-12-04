Lisede Öğrencilerinin Zorbalığına Maruz Kalan Öğretmen: “Ben Şikayetçi Değilim”

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 61 yaşındaki Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat, yaşanan olaydan günler sonra ders anlatırken düşerek kolunu kırdı. Öğretmenin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenirken, MEB’in talimatı ile öğrenciler için açılan disiplin soruşturması kapsamında Mehmet Canpolat’ın bilgisine de başvuruldu.

Canpolat, “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Bu olay yaşandığı için üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını kesinlikle istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki öğretmen Mehmet Canpolat’ın 61 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Fizik bölümü mezunu olduğu da belirtildi.