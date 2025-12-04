Lisede Öğrencilerinin Zorbalığına Maruz Kalan Öğretmen: “Ben Şikayetçi Değilim”
Ankara’da bulunan bir okulda öğrencilerin öğretmenlerine karşı yaptığı hareketler tepki çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup lise öğrencisinin öğretmenlerine fiziksel temasta bulunduğu ve hiçbir şekilde ders anlatılmasına izin vermediği görülüyordu. Paylaşılan görüntüler sonrasında öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılırken, görüntülerdeki öğretmenin 61 yaşındaki Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat olduğu ortaya çıktı. “Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” diyen Canpolat, öğrencilerinden de şikayetçi olmadığını söyledi.
Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde yaşanan görüntüler çok konuşulmuştu.
Öğrencileri tarafından zor anlar yaşayan öğretmenin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
