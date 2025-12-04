onedio
Lisede Öğrencilerinin Zorbalığına Maruz Kalan Öğretmen: “Ben Şikayetçi Değilim”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2025 - 10:02

Ankara’da bulunan bir okulda öğrencilerin öğretmenlerine karşı yaptığı hareketler tepki çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup lise öğrencisinin öğretmenlerine fiziksel temasta bulunduğu ve hiçbir şekilde ders anlatılmasına izin vermediği görülüyordu. Paylaşılan görüntüler sonrasında öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılırken, görüntülerdeki öğretmenin 61 yaşındaki Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat olduğu ortaya çıktı. “Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” diyen Canpolat, öğrencilerinden de şikayetçi olmadığını söyledi.

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde yaşanan görüntüler çok konuşulmuştu.

Görüntüler 👇

Öğrencileri tarafından zor anlar yaşayan öğretmenin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 61 yaşındaki Fizik Öğretmeni Mehmet Canpolat, yaşanan olaydan günler sonra ders anlatırken düşerek kolunu kırdı. Öğretmenin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenirken, MEB’in talimatı ile öğrenciler için açılan disiplin soruşturması kapsamında Mehmet Canpolat’ın bilgisine de başvuruldu.

Canpolat, “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Bu olay yaşandığı için üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını kesinlikle istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” ifadelerini kullandı. 

61 yaşındaki öğretmen Mehmet Canpolat’ın 61 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Fizik bölümü mezunu olduğu da belirtildi.

