Koç Holding KAP’a Açıkladı: Ülker’den Toplam 157 Milyon 700 Bin Dolarlık Satın Alma Tamamlandı

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun satış işlemini onaylamasının ardından yürütülen görüşmelerde Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın şirket bünyesine katıldığı duyuruldu.

Koç Holding, iki işetme için toplam da 157 Milyon 700 Bin dolar ödeme yapacak. 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısı Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'e yapılırken, diğer yarısı ise eşit ortak olan Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldı.