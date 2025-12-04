Koç Holding KAP’a Açıkladı: Ülker’den Toplam 157 Milyon 700 Bin Dolarlık Satın Alma Tamamlandı
Koç Holding bünyesinde bulunan Tek-Art Marina, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina ile alanda bulunan otellerin satış işlemini tamamladı. Rekabet Kurulu tarafından da onaylanan anlaşmaya göre Koç Holding, iki işletme için toplam 157 milyon 700 bin dolarlık ödeme yapacak. Ödemin yarısı Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding A.Ş.’ye yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk ekonomisinin en önemli kuruluşlarından Koç Holding bir büyük satın almayı daha tamamladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın