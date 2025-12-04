onedio
Koç Holding KAP’a Açıkladı: Ülker’den Toplam 157 Milyon 700 Bin Dolarlık Satın Alma Tamamlandı

Koç Holding KAP'a Açıkladı: Ülker'den Toplam 157 Milyon 700 Bin Dolarlık Satın Alma Tamamlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2025 - 09:32

Koç Holding bünyesinde bulunan Tek-Art Marina, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina ile alanda bulunan otellerin satış işlemini tamamladı. Rekabet Kurulu tarafından da onaylanan anlaşmaya göre Koç Holding, iki işletme için toplam 157 milyon 700 bin dolarlık ödeme yapacak. Ödemin yarısı Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding A.Ş.’ye yapılacak.

Türk ekonomisinin en önemli kuruluşlarından Koç Holding bir büyük satın almayı daha tamamladı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun satış işlemini onaylamasının ardından yürütülen görüşmelerde Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın şirket bünyesine katıldığı duyuruldu.

Koç Holding, iki işetme için toplam da 157 Milyon 700 Bin dolar ödeme yapacak. 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısı Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'e yapılırken, diğer yarısı ise eşit ortak olan Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldı.

