Genel Kültürüne Ne Kadar Güveniyorsun? 10/10 Yapabilecek misin?
Tarihten bilime, edebiyattan coğrafyaya… Bazı bilgiler “herkes bilir” denir ama soru gelince ortalık sessizleşir. Bu testte kolay görünen ama çeldiricisi bol 10 soru var. Kendine güveniyorsan başla, sonuç seni ya gururlandıracak ya da “bunu da mı bilmiyordum?” dedirtecek.
1. Dünyada en fazla saat dilimine sahip ülke hangisi?
2. Machu Picchu’yu hangi eski medeniyet inşaa etmiştir?
3. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi “Lale Devri” döneminde tahtta bulunmuştur?
4. Mars’ın uydularının isimleri hangileridir?
5. “En uzun şiir” olarak bilinen “Divan-ı Kebir” adlı eser kime aittir?
6. Servet-i Fünun topluluğunun başlıca temsilcisi kimdir?
7. Bir cismin ağırlığını ölçmek için kullanılan bir araç nedir?
8. "Yapay Zeka" terimi ilk kez hangi matematikçi ve bilgisayar bilimcisi tarafından kullanılmıştır?
9. Java programlama dilinin ismi nereden gelmektedir?
10. Watergate Skandalı hangi ABD başkanının istifasına neden olmuştur?
