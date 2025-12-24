Şimdi Yola Çıksan, Yol Seni Nereye Götürür?
Bazı yollar planla başlar, bazıları ise sadece bir “hadi gidelim”le… Bazen nereye gittiğini bilmezsin ama yol seni tam olman gereken yere bırakır. Ruh halin, hayattan beklentilerin ve kaçma isteğin aslında pusulan. Şimdi direksiyon sende. Cevaplarını düşünmeden ver ve yolun seni nereye götürdüğünü öğren!
1. Yola çıkma fikri aklına genelde ne zaman düşer?
2. Yola çıkarken plan yapar mısın?
3. Yolda en çok neye ihtiyaç duyarsın?
4. Tek başına mı yoksa biriyle mi?
5. Yol senin için ne ifade ediyor?
6. Bir yolculukta seni en çok ne mutlu eder?
7. Yol uzadıkça sen…
8. Yol üstünde plansız bir durak görürsen ne yaparsın?
9. Yola çıkarken seni en çok motive eden şey ne?
10. Bir yere vardığında ilk ne yaparsın?
Şimdi yola çıksan, yol seni Roma'ya götürür!
Şimdi yola çıksan, yol seni Paris'e götürür!
Şimdi yola çıksan, yol seni Barselona'ya götürür!
Şimdi yola çıksan, yol seni Amsterdam'a götürür!
