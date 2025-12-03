onedio
Öğretmene Zor Anlar Yaşattılar: Ankara’da Bir Lisede Çekilen Görüntüler “Pes” Dedirtti

Öğretmene Zor Anlar Yaşattılar: Ankara'da Bir Lisede Çekilen Görüntüler "Pes" Dedirtti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 09:52

Ankara’da bir lisede çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler “pes” dedirtti. Tepki çeken görüntülerde lise öğrencilerinin öğretmene zor anlar yaşattığı yer aldı. Öğretmen derste öğrencilerine bir türlü sözünü dinletemezken, ders anlatmakta da zorlandı.

Lisedeki skandal görüntüler

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Ankara’da bir lisede çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir grup öğrencinin ders anlatmaya çalışan öğretmenle dalga geçtiği, fiziksel temasa varacak şekilde üzerine yürüdüğü görüldü. Öğretmen sınıfta zor anlar yaşarken, bir türlü dersini de anlatamadı.

Bir öğretmenin anısı

Bir öğretmenin anısı 👇
twitter.com

'İsim vermeyeyim ama İstanbul’da bir liseye atandım. Gider gitmez okuldaki arkadaşlar en kötü sınıfları bana iteledi. Mesela sınıfın bir tanesi komple tekrara kalmış çocuklardı. Adam sınıfta kalmış, ikinci yılı ve hala okul numarasını sınav kâğıdına yanlış yazıyordu. Öyle çocuklar var.

Sınıfa ilk girdiğimde gördüğüm manzara karşısında düşündüğüm tek şey şuydu. B. yedim. Tabi biraz bağır çağır ilerliyoruz ama olmuyor. Hadi ben gencim, öfkemin nereye varacağını hesap edemiyorlar. Ondan galiba, yine duruyorlardı. Yaşlı hocalar, kadınlar ders falan işleyemiyordu.

Telefonun sesini bunların çok sevdiği şarkılardan biri yaptım günün birinde. Eşime dedim ki beni şu saatte arayacaksın. Unutma sakın. Aradı, bunların sevdiği tırt şarkılardan biri çalıyor. Hepsi “vayyy hocam, vovvv hocam siz de mi seviyorsunuz?” Falan dediler. Kulağım kanasa da sevdikleri iki üç şarkıyı daha beraber dinledik. Ulan sonra en rahat ettiğim sınıf oldu bu. Sırf bunların saçma sapan bir zevklerine eşlik ettim diye. Şansımız yaver gitti de elektrik aldı çocuklar. Yoksa rezalet bir yıl geçirecektim.

Ben böyle birkaç okulda bulundum İstanbul’da. Vallahi çok yoruldum. Eve giderken yürüyerek gidiyordum, saatlerce yürüyordum ki eve varınca öfkemi eşimden çıkarmayayım. Sakinleşip varıyordum eve.

İyi bir okulda olan arkadaşlardan kat kat efor sarfediyordum. En basit sosyal hayat kurallarını vermek için bile birkaç ders uğraştığımız oluyordu. Böyle liselerde tek sorununuz konuyu öğretmek değildir. Çok daha fazla şeyle muhatap olursunuz. Anlatsam ne hikayeler olur. O yüzden bazen öğretmenlere laf ederken düşünmeniz lazım.

Bu işin tatilleri var, günde 4-5 saat çalışıyorsunuz falan diyorsunuz ama bakın mevzu şu sınıfa girip 40 dk sabretmekten çok daha fazlası. Herhangi bir meslek lisesindeki öğretmen yazsın şuraya.

Ben idareciliğe kaçtım. Sonra İstanbul’dan İzmir’in bir ilçesine kaçtım. Şimdi öğretmenlik yaptığımı hissediyorum. Önceden başka bişeymiş yaptığım.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
