Ankara’da Boş Bir Araziye Yüzlerce Kilo Şarküteri Ürünü Atıldığı Ortaya Çıktı
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan boş bir araziye yüzlerce kiloyu bulan salam, sucuk ve kavurma gibi şarküteri ürünlerinin atıldığı ortaya çıktı. Bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edilen ürünlerin ne amaçla boş araziye bırakıldığı bilinmezken, ekiplerin olayla ilgili soruşturma başladığı öğrenildi.
Ankara’da boş araziye atılan ürülerin görüntüleri 👇
Toplam yüzlerce kiloyu bulan salam, sucuk ve kavurma tespit edildi.
