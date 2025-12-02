onedio
Ankara’da Boş Bir Araziye Yüzlerce Kilo Şarküteri Ürünü Atıldığı Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
03.12.2025 - 00:14

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan boş bir araziye yüzlerce kiloyu bulan salam, sucuk ve kavurma gibi şarküteri ürünlerinin atıldığı ortaya çıktı. Bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edilen ürünlerin ne amaçla boş araziye bırakıldığı bilinmezken, ekiplerin olayla ilgili soruşturma başladığı öğrenildi.

Ankara’da boş araziye atılan ürülerin görüntüleri 👇

Toplam yüzlerce kiloyu bulan salam, sucuk ve kavurma tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

