Mesud Barzani'nin Krize Dönen Şırnak Ziyaretinde Tüm Yaşananlar: İçişleri Bakanlığı Soruşturma Başlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 23:03

Irak KDP lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ta düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na katıldığı sıradaki askeri üniformalı ve uzun namlulu silahlı korumalarının görüntüleri gündem olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, “Görüntüler tam bir rezalet” ifadelerini kullanmıştı. KDP ofisinde yapılan açıklamada ise Devlet Bahçeli’ye cevap verilmiş ve “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş” ifadeleri kullanılmıştı.

KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj' diyerek tepki gösterirken, İçişleri Bakanlığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

“4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu” geçtiğimiz hafta sonu Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenlenmişti.

Birçok akademisyenin katıldığı sempozyuma, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı KDP lideri Mesud Barzani de katılmıştı. Barzani’nin yanında bulunan askeri üniformalı ve silahlı korumalar ise gündem olmuştu.

Devlet Bahçeli’den görüntülere tepki.

TÜRKGÜN Gazetesi’ne röportaj veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mesud Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü söyleyerek 'Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır' demişti.

Barzani’nin ofisinden Devlet Bahçeli hakkında sert açıklama.

MHP Genel Başkanının açıklamalarına, Barzani’nin ofisinden cevap gelmişti. Yazılı açıklamada, “Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır. Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş.” ifadeleri kullanılmıştı.

AKP Sözcüsü, Devlet Bahçeli’yi savundu, İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

HaberTürk yayınına katılan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Barzani’nin güvenliğinin görüntülerini “nahoş” olarak yorumladı ve 'Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir' dedi.

Çelik ayrıca, “Bahçeli’ye yapılan saygısızlığın kabul edilemez” olduğunu da sözlerine ekledi. 

İçişleri Bakanlığı ise tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 bakanlım müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Yorum Yazın