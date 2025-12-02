Mesud Barzani'nin Krize Dönen Şırnak Ziyaretinde Tüm Yaşananlar: İçişleri Bakanlığı Soruşturma Başlattı

Irak KDP lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ta düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na katıldığı sıradaki askeri üniformalı ve uzun namlulu silahlı korumalarının görüntüleri gündem olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, “Görüntüler tam bir rezalet” ifadelerini kullanmıştı. KDP ofisinde yapılan açıklamada ise Devlet Bahçeli’ye cevap verilmiş ve “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş” ifadeleri kullanılmıştı.

KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj' diyerek tepki gösterirken, İçişleri Bakanlığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.