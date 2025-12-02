Ankara’da Büyük Çaplı Su Kesintisi: Bazı İlçelere 30 Saat Su Verilemeyecek
Türkiye’deki kuraklıktan en çok etkilenen illerin başında Ankara geliyor. Ankara’da bazı ilçelerde uzun süreler su kesintisi yapılacağı öğrenildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan bilgilere göre Çankaya, Altındağ, Gölbaşı, Mamak, Keçiören, Etimesgut gibi ilçelerde dönemsel su kesintileri olacağı açıklandı. Suların kesileceği bazı mahallelere 30 saate su verilemeyecek.
Ankara’daki kuraklık nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gerilemişti.
Ankara’daki su kesintilerinden hangi ilçeler etkilenecek?
