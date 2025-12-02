Ankara’da Büyük Çaplı Su Kesintisi: Bazı İlçelere 30 Saat Su Verilemeyecek

Çankaya’nın İşçi blokları mahallesi, Çukurambar mahallesi, Çiğdem mahallesi, Kızılırmak mahallesi, Mustafa Kemal mahallesi, Üniversiteliler mahallesi, Söğütözü mahallesi, Beytepe mahallesi, Alacaatlı mahallesi, Ahlatlıbel mahallesinde bu saat sabah 10.00’da başlayan kesintisi yarın sabah saat 08.00’e kadar sürecek.

Altındağ ilçesindeki Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahallelerin tamamında bu sabah 09.00’da kesilen sular yarın saat 17.00’ye kadar akmayacak.

Gölbaşı’nın Ahiboz, Ballıkpınar, Bahçelievler, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Seğmenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey mahallelerinde bu sabah kesilen sular yarın sabah saat 08.00’e kadar akmayacak.

ASKİ’den yapılan açıklamada ise, “Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarımdaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

