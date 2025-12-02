onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara’da Büyük Çaplı Su Kesintisi: Bazı İlçelere 30 Saat Su Verilemeyecek

Ankara’da Büyük Çaplı Su Kesintisi: Bazı İlçelere 30 Saat Su Verilemeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 21:34

Türkiye’deki kuraklıktan en çok etkilenen illerin başında Ankara geliyor. Ankara’da bazı ilçelerde uzun süreler su kesintisi yapılacağı öğrenildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan bilgilere göre Çankaya, Altındağ, Gölbaşı, Mamak, Keçiören, Etimesgut gibi ilçelerde dönemsel su kesintileri olacağı açıklandı. Suların kesileceği bazı mahallelere 30 saate su verilemeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara’daki kuraklık nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gerilemişti.

Ankara’daki kuraklık nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gerilemişti.

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahallelerinde su kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde kesinti 30 saati aşacak.

Ankara’daki su kesintilerinden hangi ilçeler etkilenecek?

Ankara’daki su kesintilerinden hangi ilçeler etkilenecek?

Çankaya’nın İşçi blokları mahallesi, Çukurambar mahallesi, Çiğdem mahallesi, Kızılırmak mahallesi, Mustafa Kemal mahallesi, Üniversiteliler mahallesi, Söğütözü mahallesi, Beytepe mahallesi, Alacaatlı mahallesi, Ahlatlıbel mahallesinde bu saat sabah 10.00’da başlayan kesintisi yarın sabah saat 08.00’e kadar sürecek.

Altındağ ilçesindeki Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahallelerin tamamında bu sabah 09.00’da kesilen sular yarın saat 17.00’ye kadar akmayacak. 

Gölbaşı’nın Ahiboz, Ballıkpınar, Bahçelievler, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Seğmenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey mahallelerinde bu sabah kesilen sular yarın sabah saat 08.00’e kadar akmayacak.

ASKİ’den yapılan açıklamada ise, “Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarımdaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadeleri kullanıldı. 

Ankara’da suların kesileceği tüm ilçeleri ve mahalleri görmek için tıklayınız…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın