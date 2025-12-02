onedio
Putin’den Avrupa’ya Gözdağı: "Savaş İstiyorlarsa Biz Hazırız"

İsmail Kahraman
02.12.2025 - 19:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de bulunan Rus tanker gemilerine saldırılarını “korsanlık” olarak tanımladı. Putin ayrıca Avrupa’ya da gözdağı vererek, “Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa bizimle savaşmak istiyorsa biz hazırız” açıklamasında bulundu.

Putin, Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, “Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir.” diye konuştu.

Rusya’nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz.' ifadelerini kullandı.

“Biz savaşa hazırız”

“Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” diyen Putin, “Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar” ifadelerini kullandı.

