Putin’den Avrupa’ya Gözdağı: "Savaş İstiyorlarsa Biz Hazırız"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de bulunan Rus tanker gemilerine saldırılarını “korsanlık” olarak tanımladı. Putin ayrıca Avrupa’ya da gözdağı vererek, “Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa bizimle savaşmak istiyorsa biz hazırız” açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Putin, Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Biz savaşa hazırız”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın