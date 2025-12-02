onedio
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Davası Canlı Olarak Yayınlanmayacak

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 19:31

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Adan Milletvekili Burhanettin Bulut, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’den canlı yayınlanması için verdikleri kanunun teklifinin, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

“Yolsuzluk” soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın canlı yayınla TRT’den yayınlanması ile ilgili talepler vardı. CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, davanın canlı yayınlanması için verdikleri kanunun teklifinin kabul edilmediğini açıkladı.

Burhanettin Bulut’un açıklaması

'İBB Kumpas Davası’nın TRT’den canlı yayınlanması için TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi, Genel Kurul’da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kamuoyunun gerçekleri doğrudan öğrenme hakkını savunarak yaptığımız bu teklif, ne yazık ki iktidar blokunun kapalı kapılar ardında yürütmeyi alışkanlık haline getirdiği anlayışla engellendi.

Daha da ironik olan, Bahçeli’nin bizzat kamuoyuna yaptığı “TRT bu davayı canlı yayınlasın” çağrısına, kendi milletvekillerinin bile arkasında durmaması oldu.

Söz ile eylem arasındaki bu çelişki, nasıl bir samimiyetsizlik içinde olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adalet kapalı kapılar arkasında değil milletin gözü önünde tecelli etmelidir!

Gizlenecek bir şey yoksa, iddialarınız doğruysa milletten neyi saklıyorsunuz?

Hodri meydan!'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
