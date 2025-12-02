CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Davası Canlı Olarak Yayınlanmayacak

'İBB Kumpas Davası’nın TRT’den canlı yayınlanması için TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi, Genel Kurul’da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kamuoyunun gerçekleri doğrudan öğrenme hakkını savunarak yaptığımız bu teklif, ne yazık ki iktidar blokunun kapalı kapılar ardında yürütmeyi alışkanlık haline getirdiği anlayışla engellendi.

Daha da ironik olan, Bahçeli’nin bizzat kamuoyuna yaptığı “TRT bu davayı canlı yayınlasın” çağrısına, kendi milletvekillerinin bile arkasında durmaması oldu.

Söz ile eylem arasındaki bu çelişki, nasıl bir samimiyetsizlik içinde olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adalet kapalı kapılar arkasında değil milletin gözü önünde tecelli etmelidir!

Gizlenecek bir şey yoksa, iddialarınız doğruysa milletten neyi saklıyorsunuz?

Hodri meydan!'