CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Davası Canlı Olarak Yayınlanmayacak
CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Adan Milletvekili Burhanettin Bulut, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’den canlı yayınlanması için verdikleri kanunun teklifinin, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini açıkladı.
“Yolsuzluk” soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmişti.
Burhanettin Bulut’un açıklaması
