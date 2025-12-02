Bakanlıktan Yeni Çalışma: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Yapısı Değişiyor
2024’ün son yılına girerken milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı beklemeye başladı. Asgari ücret zammı işçi, işveren ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belli oluyordu. Bakanlık, 5 işçi, 5 işveren ve 5 bakanlık temsilcinin yer aldığı komisyonun yapısında değişiklik yapacak. Yeni düzenleme ile komisyonun yapısında, hükümet temsilcisi sayısı düşürülecek. Komisyonda bulunan en büyük işçi sendikalarından biri olan TÜRK-İŞ, komisyonun yapısının değiştirilmemesi durumunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almayacağını açıklamıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarının başlamasına kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni çalışması dikkat çekti.
Bakanlık temsilcisi 1’e düşecek.
