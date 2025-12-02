Bakanlıktan Yeni Çalışma: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Yapısı Değişiyor

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.

Bakanlık işçi temsilcilerinin talepleri doğrultunda komisyonun yapısında değişiklik yapmaya karar verdi.

Bakanlığın gündemindeki 'ara formül' ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.