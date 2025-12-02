onedio
Bakanlıktan Yeni Çalışma: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Yapısı Değişiyor

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 18:31

2024’ün son yılına girerken milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı beklemeye başladı. Asgari ücret zammı işçi, işveren ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belli oluyordu. Bakanlık, 5 işçi, 5 işveren ve 5 bakanlık temsilcinin yer aldığı komisyonun yapısında değişiklik yapacak. Yeni düzenleme ile komisyonun yapısında, hükümet temsilcisi sayısı düşürülecek. Komisyonda bulunan en büyük işçi sendikalarından biri olan TÜRK-İŞ, komisyonun yapısının değiştirilmemesi durumunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almayacağını açıklamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarının başlamasına kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni çalışması dikkat çekti.

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.

Bakanlık işçi temsilcilerinin talepleri doğrultunda komisyonun yapısında değişiklik yapmaya karar verdi.

Bakanlığın gündemindeki 'ara formül' ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.

Bakanlık temsilcisi 1’e düşecek.

Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.

TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.

İsmail Kahraman
