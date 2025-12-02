onedio
Papa'nın İznik Ziyareti, Kentte Kiraları Yüzde 71 Oranında Artırdı!

02.12.2025 - 17:51

Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapması, özellikle de Bursa'nın tarihi İznik ilçesini ziyaret etmesi, ülkedeki fırsatçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hristiyanlık tarihindeki kritik konsil alanına ev sahipliği yapan İznik, bu ziyaret duyurusuyla birlikte kısa sürede emlak spekülasyonlarının merkezi haline geldi.

Kaynak: Halk TV

Ziyaretin ilanıyla birlikte, emlak piyasasında durgunluk yaşanmasına rağmen konut kira ve satış fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş gözlendi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen’in açıklamalarına göre, fiyat artışları Papa’nın geleceğinin netleştiği an itibarıyla başladı.

Özellikle göl manzaralı mülklerdeki artışlar dikkat çekerken, piyasa durgunken yaşanan bu yükselişin fırsatçılık boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Son bir yıl içinde konut metrekare fiyatlarında yüzde 59,24'lük bir artış gerçekleşirken, kiralar yüzde 71 oranında rekor bir artış gösterdi.

Bu durum, sosyal medyada 'Papa öncesi – Papa sonrası ev fiyatları' başlığıyla gündeme taşındı. İstanbul'dan gelen yatırımcıların da etkisiyle, ziyaret İznik'te ikinci bir büyük yatırım dalgasını başlatmış oldu.

