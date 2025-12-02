Papa'nın İznik Ziyareti, Kentte Kiraları Yüzde 71 Oranında Artırdı!

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen’in açıklamalarına göre, fiyat artışları Papa’nın geleceğinin netleştiği an itibarıyla başladı.

Özellikle göl manzaralı mülklerdeki artışlar dikkat çekerken, piyasa durgunken yaşanan bu yükselişin fırsatçılık boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Son bir yıl içinde konut metrekare fiyatlarında yüzde 59,24'lük bir artış gerçekleşirken, kiralar yüzde 71 oranında rekor bir artış gösterdi.

Bu durum, sosyal medyada 'Papa öncesi – Papa sonrası ev fiyatları' başlığıyla gündeme taşındı. İstanbul'dan gelen yatırımcıların da etkisiyle, ziyaret İznik'te ikinci bir büyük yatırım dalgasını başlatmış oldu.