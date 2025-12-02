Papa'nın İznik Ziyareti, Kentte Kiraları Yüzde 71 Oranında Artırdı!
Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapması, özellikle de Bursa'nın tarihi İznik ilçesini ziyaret etmesi, ülkedeki fırsatçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hristiyanlık tarihindeki kritik konsil alanına ev sahipliği yapan İznik, bu ziyaret duyurusuyla birlikte kısa sürede emlak spekülasyonlarının merkezi haline geldi.
Ziyaretin ilanıyla birlikte, emlak piyasasında durgunluk yaşanmasına rağmen konut kira ve satış fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş gözlendi.
