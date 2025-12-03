onedio
Avustralya'da Öğrencisinin Yakasındaki Atatürk Rozetini Gören Öğretmenin Tepkisi Beğeni Topladı

Avustralya'da Öğrencisinin Yakasındaki Atatürk Rozetini Gören Öğretmenin Tepkisi Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 09:49

Atatürk, eşsiz liderlik yetenekleri ve vizyonuyla tüm dünya tarafından tanınan bir lider. O, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en etkileyici liderlerden biri olarak kabul edilir. Atatürk'ün liderliği ve vizyonuyla sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir devrimci, bir stratejist ve bir yenilikçi olarak da tarih kitaplarında yer alıyor.

Avustralya'da bir öğretmen öğrensinin yakasındaki rozetteki kişinin kim olduğunu sordu. Atatürk olduğunu öğrendiğinde verdiği tepki ise beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Tabii onu herkes tanır. Modern Türk devletinin kurucusu."

"Tabii onu herkes tanır. Modern Türk devletinin kurucusu."

Öğrenci, rozetindeki kişinin Atatürk olduğunu söyledikten sonra öğretmenine onu tanıyıp tanımadığını sordu. Öğretmeni ise 'Tabii onu herkes tanır. Modern Türk devletinin kurucusu.' cevabını verdi. Öğretmenin cevabı ve içten tavırları ise beğeni topladı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Ali Baran Ceydeliler

Ben de yurt dışında okuyorken bir profesör: "Atatürk gibi bir adam birkaç yüzyılda bir gelir, onun gibi bir lidere sahip olduğunuz için çok şanslısınız" demi... Devamını Gör

d cord

Her zaman kalbimizde, fikirleri zihnimizde