Avustralya'da Öğrencisinin Yakasındaki Atatürk Rozetini Gören Öğretmenin Tepkisi Beğeni Topladı

Atatürk, eşsiz liderlik yetenekleri ve vizyonuyla tüm dünya tarafından tanınan bir lider. O, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en etkileyici liderlerden biri olarak kabul edilir. Atatürk'ün liderliği ve vizyonuyla sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir devrimci, bir stratejist ve bir yenilikçi olarak da tarih kitaplarında yer alıyor.
Avustralya'da bir öğretmen öğrensinin yakasındaki rozetteki kişinin kim olduğunu sordu. Atatürk olduğunu öğrendiğinde verdiği tepki ise beğeni topladı.
"Tabii onu herkes tanır. Modern Türk devletinin kurucusu."
Ben de yurt dışında okuyorken bir profesör: "Atatürk gibi bir adam birkaç yüzyılda bir gelir, onun gibi bir lidere sahip olduğunuz için çok şanslısınız" demi... Devamını Gör
Her zaman kalbimizde, fikirleri zihnimizde