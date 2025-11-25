onedio
Bir İçerik Üreticisi Londra'da İnsanlara Sordu: "Türk Yemeği mi Yunan Yemeği mi?"

Pelin Yelda Göktepe
25.11.2025

Türkiye'nin mutfak kültürü, dünyanın en zengin ve çeşitli mutfaklarından biri olarak biliniyor. Bildiğiniz üzere bu eşsiz mutfak kültürü, Yunan mutfağı ile sürekli karşılaştırılıyor. Her iki mutfak da benzer malzemeleri ve yemek tariflerini kullanmasına rağmen, her biri kendi özgün lezzetlerini ve pişirme tekniklerini geliştirmiş. Ortaya çıkan yemekler de isimlerine kadar neredeyse aynı. Peki hangi mutfak daha iyi?

Londra'da bir içerik üreticisi insanlara Türk yemeklerini mi yoksa Yunan yemeklerini mi tercih edeceklerini sordu. Ortaya da ciddi bir fark çıktı.

İnsanların büyük çoğunluğu Türk mutfağını seçti.

Türkiye ve Yunanistan tarih boyunca birçok ortak kültürel ve coğrafi etkileşimde bulunduğundan mutfak kültürleri de birbirine benziyor. İki ülke, Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar boyunca aynı topraklarda yaşadı ve bu durum, mutfaklarının birbirine karışmasına ve birbirinden etkilenmesine yol açtı haliyle. Ayrıca, her iki ülkenin de Akdeniz bölgesinde yer alması ve bu bölgenin zengin tarım ürünlerine sahip olması, mutfaklarında kullanılan malzemelerin ve yemek tariflerinin benzer olmasına neden oluyor. Yani iki ülke mutfağı hem tarihsel hem de coğrafi etkenlerden dolayı birbirine benziyor.

nihilism

Benim bu videodan çıkardığım tek sonuç Londra’nın cono kaynadığı

michael.elende

Gidip nerede Ortadoğu tipli var onlara sormuşlar. İtiraz ediyorum sayın yargıç