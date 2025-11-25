Bir İçerik Üreticisi Londra'da İnsanlara Sordu: "Türk Yemeği mi Yunan Yemeği mi?"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPwUV2...
Türkiye'nin mutfak kültürü, dünyanın en zengin ve çeşitli mutfaklarından biri olarak biliniyor. Bildiğiniz üzere bu eşsiz mutfak kültürü, Yunan mutfağı ile sürekli karşılaştırılıyor. Her iki mutfak da benzer malzemeleri ve yemek tariflerini kullanmasına rağmen, her biri kendi özgün lezzetlerini ve pişirme tekniklerini geliştirmiş. Ortaya çıkan yemekler de isimlerine kadar neredeyse aynı. Peki hangi mutfak daha iyi?
Londra'da bir içerik üreticisi insanlara Türk yemeklerini mi yoksa Yunan yemeklerini mi tercih edeceklerini sordu. Ortaya da ciddi bir fark çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanların büyük çoğunluğu Türk mutfağını seçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Benim bu videodan çıkardığım tek sonuç Londra’nın cono kaynadığı
Gidip nerede Ortadoğu tipli var onlara sormuşlar. İtiraz ediyorum sayın yargıç