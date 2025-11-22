onedio
Norveç'te Yaşayan Bir Türk Paylaştı: "Norveç'in Türkiye'yi Kıskandığı O Mesele"

Pelin Yelda Göktepe
22.11.2025 - 19:50

Dünya üzerindeki refah seviyesi en yüksek ülkelerden biri Norveç bildiğiniz üzere. Tüm Nordik ülkeler gibi, Norveç de soğuğunun yanında bu özelliğiyle öne çıkıyor. Norveç'in yaşam kalitesi, ekonomik istikrar ve sosyal hizmetler konusunda ne kadar başarılı olduğunu genel olarak örnek gösteriliyor. Peki ya sağlık?

Norveç'te yaşayan bir Türk, Norveç'te dişçi ücretlerini paylaşarak Türkiye ile kıyasladı. 'Norveç'in Türkiye'yi kıskandığı o mesele' notuyla paylaştığı videoda iki ülkenin sağlık sistemini ve ücretlerini ele aldı.

Norveç'te sağlık sistemi nasıl?

Daha önce de Norveç'te yaşayan bir başka Türk, Norveç'in sağlık sistemini anlatmış, Norveç'te randevu almanın oldukça zor olduğunu, fakat hastalara ayrılan sürenin daha uzun olduğunu belirtmişti. Bildiğiniz üzere ülkemize diş, estetik ve saç ekimi gibi işlemler için pek çok ülkeden insan geliyor. Burada sağlık hizmeti daha ucuz ve daha güvenilir bulunduğundan ülkemiz sağlık turizminde son yıllarda öne çıkıyor. Norveç de çok sayıda hastanın ziyaret ettiği ülkelerden biri.

