Bir Numerolog Açıkladı: Kapı Numaranız Evinizin Enerjisini Belirliyor Olabilir

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2025 - 10:47 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 11:48

Sosyal medyada son dönemde spiritüel konulara ilgi bir hayli fazla. Her gün enerji, dilek, olumlama gibi konularla ilgili yeni bir uygulama görüyoruz. Çoğu eski dönemlerden kalma inanışlar ve ritüellere dayanıyor. Bunun etkisiyle eski bir bilim sayılan numeroloji de yeniden popülerlik kazandı. 

Bir numerolog, kapı numarasının evin tüm enerjisini etkileyebileceğini açıkladı. Kapı numaranızın enerjisini beğenmediyseniz yapabileceklerinizi de anlattı.

Numerolojinin kökeni çok eskiye dayanıyor.

Numeroloji, sayıların evrensel enerjileri temsil ettiği,isimlerin, doğum tarihlerinin ve belirli sayıların hayatımıza doğurdan etki ettiği inancına dayanıyor. Bu yöntemle kişilik özelliklerinden gelecekteki olaylara kadar birçok konuda fikir bulabileceğimize inanılıyor. 

Peki sizin kapı numaranız kaç?

