Bir Numerolog Açıkladı: Kapı Numaranız Evinizin Enerjisini Belirliyor Olabilir

Sosyal medyada son dönemde spiritüel konulara ilgi bir hayli fazla. Her gün enerji, dilek, olumlama gibi konularla ilgili yeni bir uygulama görüyoruz. Çoğu eski dönemlerden kalma inanışlar ve ritüellere dayanıyor. Bunun etkisiyle eski bir bilim sayılan numeroloji de yeniden popülerlik kazandı.

Bir numerolog, kapı numarasının evin tüm enerjisini etkileyebileceğini açıkladı. Kapı numaranızın enerjisini beğenmediyseniz yapabileceklerinizi de anlattı.