Hamileliği Sırasında "Anne Olduğunda Işıldayacaksın" Denilen Kadın Doğumdan Sonraki Halini Paylaştı

12.11.2025 - 14:48

Doğum, hayatın en büyülü süreçlerinden biri. Dokuz ay boyunca, anne adayının bedeni ve ruhu büyük bir değişimden geçer. Hamileliğin ilk dönemleri, bedenin uyum sağlama çabasıyla geçer. Hormon dengesi değişir, enerji farklılaşır. Bazen bu dönemde anne adayının kendini hem güçlü hem kırılgan hissetmesi çok doğaldır. Kaygı, mutluluk, sabır ve merak aynı anda yaşanır. Kısacası bu süreç, anne adayının içsel gücüyle tanıştığı dönemdir.

Doğumdan sonra ise yepyeni bir dönem başlar. Bir anne, 'Anne olduğunda ışıldayacaksın' diyenlere karşılık, doğumdan sonra yaşadığı değişimi paylaştı. O videoya pek çok anne hak verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Doğumdan sonra yepyeni bir hayat başlıyor.

Doğumdan sonra yepyeni bir hayat başlıyor.

Doğumun ardından artık aileye, tüm sorumluluğun ebeveynlerin üzerinde olduğu yeni bir birey katılıyor. Bununla birlikte pek çok alışkanlık ve düzen de değişiyor. Elbette bu sürecin başında, henüz alışma aşamasındayken her şey bir anda karmaşık hale gelebiliyor. Bu dönemde ebeveynlerin sorumluluğu eşit bir şekilde bölüşmesi ve birbirlerine destek olmaları çok önemli.

