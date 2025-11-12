Hamileliği Sırasında "Anne Olduğunda Işıldayacaksın" Denilen Kadın Doğumdan Sonraki Halini Paylaştı

Doğum, hayatın en büyülü süreçlerinden biri. Dokuz ay boyunca, anne adayının bedeni ve ruhu büyük bir değişimden geçer. Hamileliğin ilk dönemleri, bedenin uyum sağlama çabasıyla geçer. Hormon dengesi değişir, enerji farklılaşır. Bazen bu dönemde anne adayının kendini hem güçlü hem kırılgan hissetmesi çok doğaldır. Kaygı, mutluluk, sabır ve merak aynı anda yaşanır. Kısacası bu süreç, anne adayının içsel gücüyle tanıştığı dönemdir.

Doğumdan sonra ise yepyeni bir dönem başlar. Bir anne, 'Anne olduğunda ışıldayacaksın' diyenlere karşılık, doğumdan sonra yaşadığı değişimi paylaştı. O videoya pek çok anne hak verdi.