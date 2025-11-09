onedio
Çocuğuna Estetik Yaptırdığını Söyleyen Bir Anne Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 13:37

Bildiğiniz üzere akran zorbalığı tüm dünyanın gündeminde. Akran zorbalığı pek çok çocuğun okulu bırakmasına, psikolojik problemlerle mücadele etmelerine hatta fiziksel olarak zarar görmelerine sebep oluyor. Özellikle kilo, boy gibi dış görünüşe gelen zorbalıklar gençlerin kendilerini çeşitli tehlikelere atmasına sebep olabiliyor. Bu durum, toplumların ve eğitim kurumlarının üzerinde durduğu, çözüm yolları aradığı bir problem.

Bir kadın, küçük kızının kulaklarına estetik yaptırdığını söyledi. Fakat o görüntüler tartışma yarattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Akran zorbalığına karşı farkındalık yaratmak ve bu konuda önleyici tedbirler almak büyük önem taşıyor.

Eğitim kurumları, öğrenciler, aileler ve toplumun tüm bireylerinin bu konuda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda çocuklar üzerine dış görünüşe yönelik bazı değişimlerin erkenden yapılmasının bir problem olmadığını, olası bir zorbalık karşısında yaşayacağı tahribatın daha büyük olacağı savunuluyor. Bu bağlamda kepçe kulak operasyonları ya da bazı epilasyon işlemleri okula başlamadan gerçekleştirilebiliyor. Fakat küçük yaşta estetik kaygılar oluşturabilmesi sebebiyle buna karşı olanlar da var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
