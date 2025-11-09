Çocuğuna Estetik Yaptırdığını Söyleyen Bir Anne Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Eğitim kurumları, öğrenciler, aileler ve toplumun tüm bireylerinin bu konuda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda çocuklar üzerine dış görünüşe yönelik bazı değişimlerin erkenden yapılmasının bir problem olmadığını, olası bir zorbalık karşısında yaşayacağı tahribatın daha büyük olacağı savunuluyor. Bu bağlamda kepçe kulak operasyonları ya da bazı epilasyon işlemleri okula başlamadan gerçekleştirilebiliyor. Fakat küçük yaşta estetik kaygılar oluşturabilmesi sebebiyle buna karşı olanlar da var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.