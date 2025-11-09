Çocuğuna Estetik Yaptırdığını Söyleyen Bir Anne Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Bildiğiniz üzere akran zorbalığı tüm dünyanın gündeminde. Akran zorbalığı pek çok çocuğun okulu bırakmasına, psikolojik problemlerle mücadele etmelerine hatta fiziksel olarak zarar görmelerine sebep oluyor. Özellikle kilo, boy gibi dış görünüşe gelen zorbalıklar gençlerin kendilerini çeşitli tehlikelere atmasına sebep olabiliyor. Bu durum, toplumların ve eğitim kurumlarının üzerinde durduğu, çözüm yolları aradığı bir problem.
Bir kadın, küçük kızının kulaklarına estetik yaptırdığını söyledi. Fakat o görüntüler tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akran zorbalığına karşı farkındalık yaratmak ve bu konuda önleyici tedbirler almak büyük önem taşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın