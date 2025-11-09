Bir Numerolog Açıkladı: Çocuğunuzun Şanslı Olmasını İstiyorsanız Ona Bu İsimleri Koyun

İsimler hayatımızı pek çok açıdan etkileyebiliyor. Sürekli aynı isimle çağırılmak, o isimle bir benlik kurulmasına sebep oluyor. İnsanların, isimlerinin çağrıştırdığı özellikleri kendinde daha çok hissettiği düşünülüyor. İsim aynı zamanda karşımızdaki kişilerin de bizim hakkımızda bir fikre varmasına sebep olabiliyor. İsmin modern, zarif, eski ya da güçlü olması ister istemez karşı tarafta bir fikir uyandırabilir. Aynı zamanda isimler ailemiz, kökenimiz ya da yaşam tarzımız hakkında da fikir verebilir. Bu yüzden isim seçerken dikkatli olmak önemli.