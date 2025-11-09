onedio
Bir Numerolog Açıkladı: Çocuğunuzun Şanslı Olmasını İstiyorsanız Ona Bu İsimleri Koyun

09.11.2025 - 09:50

Bildiğiniz üzere son dönemde özellikle sosyal medyada spiritüel konulara ilgi bir hayli arttı. Bunun etkisiyle eskiden beri varolan numeroloji yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Numeroloji, sayıların evrensel enerjileri temsil ettiği inancına dayanıyor ve insanların hayatları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. Numerolojinin, kişinin kişilik özelliklerinden gelecekteki olaylara kadar birçok konuda bilgi sağlayabildiğine inanılıyor. 

Bir numerolog, çocuğunuzun şanslı olmasını istiyorsanız vermeniz gereken 3 ismi söyledi. O isimler anne baba olacak olanlara fikir verdi.

İsmimiz hayatımızı etkiler mi?

İsmimiz hayatımızı etkiler mi?

İsimler hayatımızı pek çok açıdan etkileyebiliyor. Sürekli aynı isimle çağırılmak, o isimle bir benlik kurulmasına sebep oluyor. İnsanların, isimlerinin çağrıştırdığı özellikleri kendinde daha çok hissettiği düşünülüyor. İsim aynı zamanda karşımızdaki kişilerin de bizim hakkımızda bir fikre varmasına sebep olabiliyor. İsmin modern, zarif, eski ya da güçlü olması ister istemez karşı tarafta bir fikir uyandırabilir. Aynı zamanda isimler ailemiz, kökenimiz ya da yaşam tarzımız hakkında da fikir verebilir. Bu yüzden isim seçerken dikkatli olmak önemli.

