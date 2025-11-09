Bir Numerolog Açıkladı: Çocuğunuzun Şanslı Olmasını İstiyorsanız Ona Bu İsimleri Koyun

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQHvTD3jDjF/
Bildiğiniz üzere son dönemde özellikle sosyal medyada spiritüel konulara ilgi bir hayli arttı. Bunun etkisiyle eskiden beri varolan numeroloji yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Numeroloji, sayıların evrensel enerjileri temsil ettiği inancına dayanıyor ve insanların hayatları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. Numerolojinin, kişinin kişilik özelliklerinden gelecekteki olaylara kadar birçok konuda bilgi sağlayabildiğine inanılıyor.
Bir numerolog, çocuğunuzun şanslı olmasını istiyorsanız vermeniz gereken 3 ismi söyledi. O isimler anne baba olacak olanlara fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmimiz hayatımızı etkiler mi?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın