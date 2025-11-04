onedio
Koşun Kurtulduk: Bir Profesör Aşktan 15 Dakika İçinde Kurtulmanın Yolunu Buldu

Pelin Yelda Göktepe
04.11.2025 - 12:24

Aşk, hayatın en büyüleyici aynı zamanda en karmaşık duygusu. Aşk acısından muzdarip olmayan da yoktur. Herkesin kendinde bu duyguyla baş etme yöntemi var. Kimileri için oldukça kolay olabilecen bu süreç, kimilerinin yakasını yıllarca bırakmayabiliyor. Peki aşık olduğunuzda bu duygudan 15 dakika içerisinde kurtulmanın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

Profesör Arthur Er, aşık olduğunuzda bu duygudan 15 dakika içerisinde kurtulabileceğiniz bir yöntem buldu. Gelin o yöntemi birlikte deneyelim;

"Aşk aslında duygusal bir durum değil, kimyasal bir reaksiyon"

Bu yüzden bunu kendimiz başlatıp kendimizin sonlandırabileceğini savunan Arthur Er, bunun için kendimize sormamız gereken sorular olduğunu bu sorulara cevap verdiğinizde de gerekli farkındalığın oluşacağını belirtiyor. Peki sizce bu yöntem işe yarar mı? Aşk gibi bir duyguyu bu kadar mantıksal bir zemine oturtmak gerekli mi? Yorumlarda tartışalım.

