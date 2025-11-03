Kanser Hastası Bir Kız Sevgilisinden Gelen Ayrılık Mesajını Paylaştı: "İleriyi Ne Kadar Düşünebilirim?”

Bu hastalık, yaşamın her alanını etkiliyor ve hasta yakınlarına da büyük bir yük bırakıyor. Bu hastalıkla başa çıkmak, sadece hastalar için değil, aynı zamanda onların sevdikleri için de büyük bir meydan okuma haline geliyor. Bu psikolojiyi kaldırmak elbette herkes için kolay olmayabilir. Fakat yine de, morale en çok ihtiyacı olan kişiyi bu noktada yalnız bırakmak ciddi bir karar. Peki siz olayı hem genç kızın hem de sevgilisinin açısından düşündüğünüzde, bu durumda ne yapardınız?