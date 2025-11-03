onedio
Kanser Hastası Bir Kız Sevgilisinden Gelen Ayrılık Mesajını Paylaştı: "İleriyi Ne Kadar Düşünebilirim?”

Kanser Hastası Bir Kız Sevgilisinden Gelen Ayrılık Mesajını Paylaştı: "İleriyi Ne Kadar Düşünebilirim?”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2025 - 15:54

Kanser, çağımızın en tehlikeli hastalığı. Üzerine pek çok çalışma yapılsa da henüz net bir tedavisi bulunmuş değil. Bu hastalık sadece hastaları değil, onların yakınlarını da derinden etkiliyor. Herkesin içinde bir korku ve endişe yaratıyor ve adeta psikolojik bir savaş başlıyor. En büyük yardımcısı moral olan bu hastalıkta elbette pek çok kişiye büyük sorumluluk düşüyor. 

Bir genç kız, kansere yakalandıktan sonra sevgilisinden aldığı mesajı paylaştı. Genç kıza destek mesajları yağdı.

Kanser, sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş.

Bu hastalık, yaşamın her alanını etkiliyor ve hasta yakınlarına da büyük bir yük bırakıyor. Bu hastalıkla başa çıkmak, sadece hastalar için değil, aynı zamanda onların sevdikleri için de büyük bir meydan okuma haline geliyor. Bu psikolojiyi kaldırmak elbette herkes için kolay olmayabilir. Fakat yine de, morale en çok ihtiyacı olan kişiyi bu noktada yalnız bırakmak ciddi bir karar. Peki siz olayı hem genç kızın hem de sevgilisinin açısından düşündüğünüzde, bu durumda ne yapardınız?

