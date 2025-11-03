Kanser Hastası Bir Kız Sevgilisinden Gelen Ayrılık Mesajını Paylaştı: "İleriyi Ne Kadar Düşünebilirim?”

Kanser, çağımızın en tehlikeli hastalığı. Üzerine pek çok çalışma yapılsa da henüz net bir tedavisi bulunmuş değil. Bu hastalık sadece hastaları değil, onların yakınlarını da derinden etkiliyor. Herkesin içinde bir korku ve endişe yaratıyor ve adeta psikolojik bir savaş başlıyor. En büyük yardımcısı moral olan bu hastalıkta elbette pek çok kişiye büyük sorumluluk düşüyor.
Bir genç kız, kansere yakalandıktan sonra sevgilisinden aldığı mesajı paylaştı. Genç kıza destek mesajları yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanser, sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın