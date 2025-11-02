onedio
Bir Huzurevinde İnsanların Gençlik Fotoğrafları ile Verdiği Poz Zamanın Hızını Bir Kere Daha Hatırlatacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 09:10

Hayata yetişmeye çalışırken çoğunlukla zamanın hızla geçişini fark etmiyoruz. Her birimiz, hayatın karmaşası içinde, bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Yeni yıla bile yalnızca 2 ay kaldı. Sadece durup düşündüğümüzde aslında neler yaşadığımızı, neler olup bittiğini fark edebiliyoruz. Bu farkındalık bazen keyifli olsa da bazen ağır gelebiliyor. 

Belçika'da bulunan bir huzurevinde yaşayan insanlar, gençlik fotoğrafları ile poz verdi. O video zamanın hızını bir kere daha hatırlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Zamanın tanığı fotoğraflar.

Zamanın ne çabuk geçtiğini en çok da fotoğraflar hatırlatıyor. Fotoğraflar anılarımızın sessiz bir tanığıdır. Bu nedenle, fotoğrafların değeri paha biçilemez. Onlar, hayatımızın belirli anlarını ölümsüzleştirir ve bize geçmişe dönüp bakma fırsatı verir. Günümüzde de neyseki her saniyemizi ölümsüzleştirme fırsatımız var.

