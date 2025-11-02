Bir Huzurevinde İnsanların Gençlik Fotoğrafları ile Verdiği Poz Zamanın Hızını Bir Kere Daha Hatırlatacak

Hayata yetişmeye çalışırken çoğunlukla zamanın hızla geçişini fark etmiyoruz. Her birimiz, hayatın karmaşası içinde, bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Yeni yıla bile yalnızca 2 ay kaldı. Sadece durup düşündüğümüzde aslında neler yaşadığımızı, neler olup bittiğini fark edebiliyoruz. Bu farkındalık bazen keyifli olsa da bazen ağır gelebiliyor.

Belçika'da bulunan bir huzurevinde yaşayan insanlar, gençlik fotoğrafları ile poz verdi. O video zamanın hızını bir kere daha hatırlattı.