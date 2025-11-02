Bir Huzurevinde İnsanların Gençlik Fotoğrafları ile Verdiği Poz Zamanın Hızını Bir Kere Daha Hatırlatacak

Hayata yetişmeye çalışırken çoğunlukla zamanın hızla geçişini fark etmiyoruz. Her birimiz, hayatın karmaşası içinde, bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Yeni yıla bile yalnızca 2 ay kaldı. Sadece durup düşündüğümüzde aslında neler yaşadığımızı, neler olup bittiğini fark edebiliyoruz. Bu farkındalık bazen keyifli olsa da bazen ağır gelebiliyor.
Belçika'da bulunan bir huzurevinde yaşayan insanlar, gençlik fotoğrafları ile poz verdi. O video zamanın hızını bir kere daha hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamanın tanığı fotoğraflar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın