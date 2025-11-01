"Dünyadan Uzak" Şarkısıyla Meşhur Olan Delbekçi Teyzeler Pinhani'nin Fethiye'deki Sahnesine Konuk Oldu

Pinhani'nin Dünyadan Uzak şarkısını kendi tarzlarıyla seslendiren 'Delbekçi Teyzeler'i mutlaka hatırlarsınız. Kısa sürede sosyal medyada popüler hale gelen teyzeler, zamanla repertuvarlarını genişletti tabii ama hafızalara Pinhani şarkısıyla kazındılar. Hatta pek çoğumuzun diline şarkı, onların tarzıyla takıldı.

Delbekçi Teyzeler'den Pinhani'nin de haberi oldu elbette. Fethiye'de sahneye çıkan grup Delbekçi Teyzeler'i de sahneye davet etti ve beklenen düet gerçekleşti. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.