"Dünyadan Uzak" Şarkısıyla Meşhur Olan Delbekçi Teyzeler Pinhani'nin Fethiye'deki Sahnesine Konuk Oldu

"Dünyadan Uzak" Şarkısıyla Meşhur Olan Delbekçi Teyzeler Pinhani'nin Fethiye'deki Sahnesine Konuk Oldu

01.11.2025 - 23:22

Pinhani'nin Dünyadan Uzak şarkısını kendi tarzlarıyla seslendiren 'Delbekçi Teyzeler'i mutlaka hatırlarsınız. Kısa sürede sosyal medyada popüler hale gelen teyzeler, zamanla repertuvarlarını genişletti tabii ama hafızalara Pinhani şarkısıyla kazındılar. Hatta pek çoğumuzun diline şarkı, onların tarzıyla takıldı. 

Delbekçi Teyzeler'den Pinhani'nin de haberi oldu elbette. Fethiye'de sahneye çıkan grup Delbekçi Teyzeler'i de sahneye davet etti ve beklenen düet gerçekleşti. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pinhani'nin mütevazılığı beğeni topladı.

Pinhani'nin mütevazılığı beğeni topladı.

Pinhani pek çoğumuzun gençliğinin müzik grubu. Ülkemizin en sevilen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri'nin müzikleri ile hayatımıza giren Pinhani her birimizin gençliğine eşlik etti. Bugün hala muazzam şarkılara imza atan grubun Delbekçi Teyzeler'i sahneye çıkarması, onlar şarkıyı söylerken geri planda kalmaya çalışmaları dikkat çekerken, bu hareket beğeni topladı.

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
